Tamedia: Neue Leiterin Verlagslogistik übernimmt

Judit Ganuza Escanciano hat per 15. Juli 2022 die Leitung der Verlagslogistik von Tamedia übernommen. Sie löst damit Thomas Gasser ab, der den Bereich interimistisch geführt hat und während der Einarbeitungsphase als Berater die Verlagslogistik weiterhin begleiten wird. In ihrer neuen Aufgabe wird sie von Silke Stauder, stellvertretende Leiterin Verlagslogistik, unterstützt, heisst es in einer internen Mitteilung, die persoenlich.com vorliegt.

«Ich freue mich, dass Judit Ganuza Escanciano die Leitung der Verlagslogistik übernimmt», wird Andreas Schaffner, Co-Geschäftsführer von Tamedia, in der Mitteilung zitiert. «Ich bin überzeugt, dass sie mit ihrer Expertise, ihren Erfahrungen in der Entwicklung neuer Transportstrategien und im Bereich der Netzwerkoptimierung sowie mit ihren ausgewiesenen Managementqualitäten, die Aufgabe hervorragend erfüllen wird.»

Judit Ganuza Escanciano studierte Business Administration mit Schwerpunkt internationaler Handel in Bilbao und blickt auf eine über 20-jährige internationalen Karriere zurück. Zuletzt war sie als Senior Transport Manager bei Arla Foods in Pronsfeld tätig. Dort war sie verantwortlich für alle Transportaktivitäten in den Bereichen Milchsammel- und Fertigwarenlogistik in Westeuropa. Mit ihrer konzipierten und umgesetzten Netzwerkoptimierung erzielte sie für Arla Foods eine deutliche Einsparung. Zuvor baute Ganuza Escanciano für Amazon einen vollautomatisierten Standort auf und trug zudem für die Amazon-Transport-Dienstleistungen die Gesamtverantwortung für 650 Mitarbeitende am Standort Krefeld in Deutschland. (pd/cbe)