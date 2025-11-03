Morning Agency: Neue One-Stop-Agentur sagt «Guten Morgen»

Publiziert am 03.11.2025

Warum 2025 mit einer neuen Agentur starten? Für die Gründer von Morning ist nach über 20 Jahren in Marketing, Kommunikation und Werbung deutlich, dass sich die Prozesse und Arbeitsweisen in unterschiedlichsten Konstrukten kaum verändert haben. In Disziplinen, die nicht richtig miteinander kommunizieren oder nur in einem Organigramm verknüpft sind. Dabei geht für die Kundschaft und die Kampagnen oft viel Potenzial verloren, schreiben die Gründer in einer Medienmitteilung.

«Etwas lange Bestehendes aus gewohnten Bahnen zu holen und umzustrukturieren, ist deutlich schwieriger, als es gleich ganz neu zu machen. Wir verzahnen Strategie, Data, Creative und Media nicht als Versprechen, sondern vollkommen selbstverständlich», so Nico Podgorny.

«Was braucht ihr wirklich?»

Morning steht für Wirkung statt Kosten durch unnötige und fragmentierte Strukturen, für datengetriebene Entscheidungen statt Bauchgefühl. Anstelle von Koordinationsaufwänden auf Kundenseite leistet die Agentur alles aus einer Hand – mit dem Anspruch, immer wieder konsequent und ehrlich mit KundInnen zu analysieren: «Was braucht ihr wirklich?»

Den One-Stop-Ansatz lebt Morning als kompetente Beraterin auf Partner-Level über den gesamten Prozess hinweg wie auch in der operativen Umsetzung. Eine Ansprechpartnerin, ein Ziel. Für KMU und Marken, die Werbeinvestitionen und Wirkung nicht dem Zufall überlassen wollen.

Marcel Benz: «Strategie wird besser, wenn Kreation früh eingebunden ist. Erfolgreiche Media entsteht nicht am Ende eines Prozesses, sondern im Zusammenspiel mit Strategie und Kreation, die wiederum datenbasiert aus der Media lernt und optimiert wird. All das geschieht bei uns untrennbar gebündelt.»

Die Gründung der Morning Agency sei ein bewusster Neuanfang und das Momentum, in dem datengetriebene Ideen und Konzepte entstehen, die bei den Zielgruppen optimal ausgespielt mitten ins Herz treffen, schreibt die Agentur.

«Sind kein Lautsprecher, sondern ein Verstärker»

«Wir verbinden analytische Präzision und kreative Energie. Morning steht etwas früher auf und ist kein Lautsprecher, sondern ein Verstärker. Wir nennen das Rise by synergy», so Sascha Borsai.

Das Team operiert kompakt und arbeitet eng mit festen Partnern zusammen. Erste Mandate starten bereits.

Das sind die drei Gründer

Nico Podgorny legte seit seinem Einstieg vor 25 Jahren bei einer der ersten Digitalagenturen der Schweiz den Grundstein, klassische und digitale Kommunikation nicht getrennt, sondern ganzheitlich zu denken. Durch seine digitale DNA integriert er Media immer zu Beginn des Kreativprozesses, um maximale Wirkung über alle Kanäle hinweg zu schaffen. Zudem lebt er Beratung und liebt es mit KundInnen Probleme anzupacken und Lösungen zu suchen. Nico Podgorny war in seiner letzten Funktion Chief Client und Digital Officer bei Serviceplan und Mediaplus im House of Communication.

Marcel Benz steuert und entwickelt Marken schon sein gesamtes Berufsleben. Er kennt die Herausforderungen auf Kunden- wie auch Agentur-Seite. Zuletzt verantwortete er als CSO die Strategien für Serviceplan und Mediaplus. Auf Kundenseite führte er in leitenden Funktionen den Brand Orange in der Schweiz ein oder positionierte die Fluggesellschaft Swiss neu. Er steht für strategische und analytische Markenarbeit wie auch datengetriebene Kommunikations-Strategien.

Sascha Borsai ist seit über 20 Jahren als Konzepter, Texter und Creative Director in diversen Agenturen tätig. Den Einstieg in die Kommunikationsbranche fand er über seinen Master in Werbewirkungsforschung. Er denkt Kreation nicht isoliert, sondern in enger Zusammenarbeit mit Strategie und Media. Für Konzepte mit Kommunikations-Effizienz, kreatives Campaigning, Content-Marketing und Storytelling, das die Zielgruppen am besten und wirkungsvollsten erreicht. (pd/nil)