Partner & Partner: Neue Wege in der Immo-Vermarktung

Auf dem Areal der ehemaligen Sulzer-Giesserei im Norden von Bülach entsteht bis zum Herbst 2019 ein neues Quartier. «Im Guss» wird viel Raum bieten für Gewerbe, Bildungseinrichtungen und Wohnungen. Ein begrünter Aussenbereich und Innenhöfe mit Spiel- und Ruhezonen lockern die Gebäudekompositionen auf. Doch die schweizweite Zunahme von Leerwohnungen macht die Suche nach Mietern und Käufern herausfordernd. Gefragt sind unkonventionelle Massnahmen.

Im Auftrag des Credit Suisse Asset Managements entwickelt Partner & Partner zusammen mit der Immobiliendienstleisterin Privera die Identität, das Vermarktungskonzept und die Marketingmassnahmen für «Im Guss», wie es in einer Mitteilung heisst. Kernstück ist die Webseite mit allen Informationen, aussagekräftigen Visualisierungen, 360-Grad-Rundgängen und Wohnungsfinder.

Ausserdem macht ein Showroom, in dem einzelne Wohnungen virtuell besichtigt werden können, das Projekt erlebbar. Dieser ist in Condecta-Containern eingerichtet und während der Bauphase vor Ort zugänglich – genauso wie die virtuelle Achterbahn durch das «Im Guss»-Quartier, ein weiterer Höhepunkt im Vermarktungsprozess. Ausgerüstet mit VR-Brille und in einem echten Achterbahnwagen sitzend, besichtigen Interessierte während einer rasanten Fahrt die verschiedenen Innenhöfe und mehrere Wohnungen. Das virtuelle Erlebnis entwickelte die 3D-Agentur DesignRaum.

Verantwortlich bei Privera: Mariana Schwager (Gesamtverantwortung, Regionenleiterin), Patricia Ryser (Vermarkterin), Meanirath Hy (Vermarkterin); verantwortlich bei Partner & Partner: Denise Nick (Gesamtverantwortung), Franziska Horber (Beratung), Olivia Brunner (Beratung), Frederica Mele (Art Direction), Fredi Tobler (UX/UI Design); verantwortlich bei DesignRaum: Christian Hungerbühler (Gesamtverantwortung). (pd/cbe)