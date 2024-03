Mindshare Schweiz: Neuer Chef für die gesamte Kundenberatung

«Wir schaffen mit der neuen Position eine noch bessere Vernetzung innerhalb der Teams und stärken die Qualität unserer Beratung», wird Ursula Arnold, CEO Mindshare Schweiz und Österreich, in einer Mitteilung zitiert. Matthias Wandel ist für die fachliche und personelle Führung der gesamten Kundenberatung mit drei Teams und somit für alle Kunden verantwortlich.

Als Mitglied des Mindshare Managements ist er in alle wichtigen Entscheidungen und der strategischen Ausrichtung der Agentur involviert. Zu seinen weiteren Aufgaben gehören der Ausbau des Neukundengeschäfts, die Vernetzung und Kommunikation mit unserem internationalen Headquarter sowie das Onboarding von Neukunden der Agentur.

Matthias Wandel startete seine Berufskarriere bei Leo Burnett in Deutschland und arbeitete in der Folge für Starcom, Mediaedge:cia (nunmehr Wavemaker) und Vizeum. Dort war er als Director Communication Consultantcy tätig und wechselte 2012 als Director Client Leadership zu Mindshare in die Schweiz. (pd/spo)