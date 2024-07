Influencer-Marketing: Neuer Event feiert Premiere im Herbst

Publiziert am 23.07.2024

Ende Oktober findet in der Schweiz erstmals ein Branchen-Event statt, der die gesamte Creator-Economy, Agenturen, Wissenschaft und Marken zusammenbringt. Das Swiss Influence Marketing Forum findet am Freitag, 25. Oktober 2024 in The Hall in Dübendorf statt (persoenlich.com berichtete).

Das Forum bietet laut einer Mitteilung vom Dienstag Einblicke und Strategien zur Entschlüsselung der Influence-DNA im digitalen Umfeld. Dem Fachpublikum werden Keynotes, Panel-Diskussionen und Workshops präsentiert. Zu den Referenten gehören Dominique von Matt (Jung von Matt), Jeffrey Gabriel (Swisscom), Andreas U. Lanz (Universität Basel), Manuel Kekeisen (LinkedIn DACH), Rob Hartmann (Publicis) und Yoeri Callebaut (Kingfluencers). Auch Vertreter von Agenturen wie Monami und Zeam sowie Marken wie Hauschka Schweiz werden anwesend sein.

«Beim Swiss Influence Marketing Forum entschlüsseln wir die Facetten des Brand Influence und bieten Einblicke, wie man diesen erfolgreich kultiviert und einsetzen kann», wird Yoeri Callebaut, CEO von Kingfluencers, zitiert.

Die Veranstaltung präsentiert Insights, Trends und Projekte in den Bereichen Social Media, Influencer Marketing, Digital Culture, Content Creation, KI, Community Building und Brand Influence. Im Anschluss an das Forum wird der Smile Swiss Influence Award vergeben, gefolgt von einer Feier. (pd/cbe)