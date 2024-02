Die Schweizer Influencer-Branche bekommt mit der Einführung der neuen Plattform SwissInfluence.ch durch den Swiss Influencer Award eine verbindende Plattform. Unter dem Motto «We connect, celebrate & educate People & Brands of Influence» biete Swiss Influence eine Plattform für die gesamte Branche, heisst es in der Mitteilung.

Die traditionelle Vorstellung von «Influencer» wird erweitert, um nicht nur klassische Influencer, sondern auch Creator, Corporate Ambassadors, Politiker, Medien und weitere einflussreiche Persönlichkeiten zu umfassen, so die Initianten. Die Plattform biete eine Vielzahl von Services an.



Das Swiss Influence Marketing Forum by Kingfluencers bietet der Branche die Möglichkeit sich zu vernetzen, die neuesten Trends von Experten zu erfahren und praktisches Know-how in Hands-on-Workshops zu erlangen. Es richtet sich sowohl an B2B als auch B2C und wird ebenfalls am 25. Oktober 2024 in The Hall Zürich, wie der Smile Swiss Influence Award, stattfinden.

Der Smile SwissInfluence Award zeichnet nicht nur die besten klassischen Creators & Influencer aus, sondern umfasst nun auch Kategorien wie Corporate Ambassadors, Politik oder klassische Medien mit grossen Social-Media-Communities und Einfluss. Der Award findet dieses Jahr am 25. Oktober 2024 in The Hall statt.