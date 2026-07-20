Publiziert am 20.07.2026

Multimedia Content Creator verbinden gemäss Mitteilung Kreativität, technisches Know-how und Kommunikationsverständnis. Sie entwickeln Inhalte für verschiedene Kanäle. Mit dem neuen eidgenössischen Fachausweis erhält das Berufsbild erstmals einen schweizweit anerkannten Berufsabschluss.

Multimedia Content Creator arbeiten in Unternehmen, die eigene Marketing-Kommunikationsinhalte unterhalten – etwa in Grossunternehmen, KMU, Werbeagenturen, Produktionsfirmen oder Medienunternehmen. Sie sind für die Kreation und Produktion von Multimedia Content zuständig, von der Konzeptentwicklung über die Produktionsplanung und -durchführung bis zur Postproduktion. Kleinere Projekte setzen sie eigenständig um, bei umfangreicheren Produktionen koordinieren sie ein Team und ziehen bei Bedarf externe Fachspezialistinnen und Fachspezialisten bei.

Die erste Durchführung der Berufsprüfung findet im Januar 2027 statt. Zur Vorbereitung können Kandidatinnen und Kandidaten Weiterbildungen besuchen, die berufsbegleitend absolviert werden können und üblicherweise zwei bis drei Semester dauern. Verschiedene Schulen in unterschiedlichen Landesteilen bieten bereits entsprechende vorbereitende Kurse an.

Informationen zur Anmeldung, zu den Zulassungsbedingungen und zur Prüfung sind unter multimedia-content-creator.ch abrufbar. (pd/cbe)