Manor: Neuer Flagship-Store im Jelmoli-Haus

Publiziert am 09.07.2024

Die grösste Warenhausgruppe der Schweiz investiert in den Standort Zürich und eröffnet im Jelmoli-Haus in der Zürcher Innenstadt einen Flagship-Store. Die Eröffnung ist für 2027 geplant, wie es in einer Mitteilung vom Dienstagmorgen heisst.

Rund 13'000 Quadratmeter Retailfläche würden auf drei Etagen erschlossen. Das Sortiment umfasse unter anderem Fashion, Accessoires, Beauty und Parfümerie, Home und Living, Spielwaren, Papeterie, Sport, Multimedia und Elektro. Dazu gebe es ein Restaurationsangebot auf über 1000 Quadratmetern.

«Wir freuen uns sehr, unsere Kundinnen und Kunden wiederum in der Zürcher Innenstadt willkommen zu heissen. Der neue Manor-Flagship-Store im Herzen von Zürich verspricht ein inspirierendes Einkaufserlebnis und ein vielseitiges und kuratiertes Produktangebot», wird Roland Armbruster, CEO von Manor, zitiert.

Der Manor an der Zürcher Bahnhofstrasse wurde Anfang 2020 geschlossen. Swiss Life baute die Liegenschaft um (persoenlich.com berichtete). Jelmoli schliesst Ende 2024. (pd/cbe)

+++ Folgt mehr +++