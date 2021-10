Vögele Shoes: Neuer Leiter Einkauf und Marketing

Vögele Shoes stärkt sein Management-Team: Mit Timm Jacob holt die Karl Vögele AG einen erfahrenen Macher und Manager an Bord, der lange auch in der Schweiz tätig war, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Timm Jacob wird neuer Leiter Einkauf und Marketing und zugleich Geschäftsleitungs-mitglied. Jacob sieht auf 20 Jahre Erfahrung im Schuhgeschäft zurück.

«In bin gewissermassen in einem Schuhkarton geboren», scherzt der 44-Jährige. Sein Vater führte schon ein erfolgreiches Schuhgeschäft in Hannover, wo Jacob während Schulzeit und Studium erste Erfahrungen im Schuhhandel sammeln konnte.

Anschliessend studierte er Betriebswirtschaft und stieg danach ins Schuh-Produktmanagement ein – unter anderem bei Firmen und Marken wie Marc Shoes, Marc O Polo, Bugatti oder S. Oliver.

Bestens mit Schweizer Markt vertraut

Timm Jacob kennt auch den Schweizer Markt sehr genau. So war er als Head of Productmanagement bei Bugatti Women während sieben Jahren in Zürich tätig. «Ich freue mich sehr, dass mich mein Weg wieder in die geliebte Schweiz führt. Hier kann ich künftig meiner grössten Leidenschaft, dem Schuhmachen, nachgehen. Ich liebe es, Materialien anzufassen, Farben auszuwählen, mich inspirieren zu lassen und neue Schuhe zu entwerfen.»

Im Handel bringt Timm Jacob grosse Kenntnisse aus seiner Tätigkeit als Head of Brands bei der Firma Görtz in Hamburg mit, wo er neben der Entwicklung auch den Einkauf der Eigenmarken verantwortete. Ebenso verfügt Jacob über einen grossen Wissensschatz aus seiner Managementtätigkeit im Bereich Outdoor, Lifestyle und Accessoires.

So leitete er zuletzt die Produktentwicklung inklusive Einkauf, Marketing und Vertrieb für einen deutschen Hersteller von Schultheks, Rucksäcken und Taschen. Dieses ganzheitliche Können will er als neuer Leiter Einkauf und Marketing auch bei Vögele Shoes einbringen:

«Vögele Shoes hat für mich sehr grosses Potential, wieder der wichtige Filialist in der Schweiz zu werden. Ich freue mich sehr darauf, die Zukunft dieses traditionsreichen Unternehmens gemeinsam mit der ganzen Crew mitgestalten zu dürfen», erklärt Timm Jacob. Zusammen mit Christan Müller als Vorsitzenden und Max Bertschinger als CEO/CFO leitet Jacob künftig das Unternehmen. Unterdessen hat Vögele Shoes seine rund 90 Filialen wieder eröffnet und mit einem attraktiven Herbst- und Wintersortiment ausgestattet. (pd/lol)