Lenovo: Neuer Marketing-Chef für EMEA

Alberto Spinelli wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2020 zum Lenovo Executive Director für Marketing und Kommunikation für EMEA ernannt, wie es in einer Mitteilung heisst. Er bringe einen reichen Erfahrungsschatz aus der Hardware- und Digitaldienstleistungsbranche mit – sowohl als Unternehmer bei der Gründung von Start-ups als auch als Geschäftsführer von Unternehmen, die bei der Entwicklung und Umsetzung digitaler Ökosysteme Pionierarbeit leisteten.

Spinelli, der direkt an Francois Bornibus, SVP & President EMEA, berichtet und in Mailand sitzen wird, treibe die digitale Transformation von Lenovo weiter und entwickle ein visionäres, erstklassiges Marketing, das auf Daten, Analysen und Erkenntnissen basiert. So soll eine grössere Interaktion zwischen Lenovo und seinen Kunden gefördert und das Engagement von Lenovo für die Bereitstellung intelligenterer Technologien für alle gefestigt werden.

«Lenovo war für mich eine Inspiration mit seinem instinktiven Ansatz zur Entwicklung innovativer und intuitiver Produkte», lässt sich Spinelli in der Mitteilung zitieren. «Lenovo hat das Leben von Millionen seiner Kunden auf der ganzen Welt in ihren Häusern, an ihren Arbeitsplätzen und unterwegs entscheidend geprägt. Unsere Aufmerksamkeit muss nun darauf gerichtet sein, diese technologischen Innovationen mit einem wirklich kundenorientierten Ansatz zu verbinden. Wir müssen von Kundenerkenntnissen lernen und darauf aufbauend handeln, um das Engagement zu fördern und es unseren Kunden letztendlich zu ermöglichen, mehr mit ihren Produkten zu erreichen. Der Aufbau einer digital ausgerichteten, modernen Marketing- und Kommunikationsorganisation wird uns dabei helfen, dies zu erreichen und das Wachstum sowohl jetzt als auch langfristig zu fördern», so Spinelli. (pd/lol)