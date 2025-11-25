Publiziert am 25.11.2025

Burger King Switzerland hat die Social-Media-Agentur Up to you mit der Betreuung sämtlicher Aktivitäten auf Social Media im Schweizer Markt betraut. Die Agentur setzte sich in einer Ausschreibung durch, die im September und Oktober 2025 stattfand.

Das Mandat umfasst die Entwicklung der Content-Strategie, die Kreation für Plattformen wie Instagram, Facebook und TikTok sowie das Community Management. Burger King will seine Social-Media-Präsenz verstärken und die internationale Tonalität der Marke stärker in den Schweizer Markt übertragen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Up to you mit Sitz in Freiburg und Lausanne sieht in dem Auftrag die Möglichkeit, die eigene Erfahrung und Kreativität im Bereich digitaler Markenführung einzubringen. Ziel ist es, die Verbindung zur Zielgruppe weiter auszubauen und die Markenidentität zu bewahren. (pd/cbe)