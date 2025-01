Plattform J: Neuer Verkaufs- und Marketingleiter

Publiziert am 15.01.2025

Der 35-jährige Berner Marcel Zimmermann startet Anfang Jahr bei der Plattform J als Verkaufs- und Marketingleiter. Laut einer Mitteilung nimmt er Einsitz in der Geschäftsleitung der Gossweiler Media AG, die seit einigen Monaten mitten in Bern zu Hause ist.

Nach einer Lehre als Detailhandelsfachmann startete Marcel Zimmermann seine Karriere bei der Tamedia als Kundenberater der Berner Zeitung BZ. Eine weitere Station in seiner Karriere war die Berner Sportagentur IMS. Schliesslich baute er den Bereich Neue Medien bei der E- Commerce-Plattform Haar-Shop.ch auf.

Zimmermann übernimmt in seiner neuen Funktion die Verantwortung für das Verkaufsteam der Plattform J und baut parallel dazu das Marketing aus, heisst es weiter. Gemeinsam mit Nadia Kölle (COO), Cécile Kernen (CFO) und Urs Gossweiler (CEO) bildet er die Geschäftsleitung der Gossweiler Media AG, die seit knapp einem Jahr in der Bundesstadt zu Hause ist (persoenlich.com berichtete).

Die aus der ehemaligen Jungfrau Zeitung entstandene Online-Plattform J besteht aus einem Newsfluss, einem täglichen E-Paper, der Kulturagenda sowie zwei TV-Formaten. Zimmermann soll einerseits das Kundenberatungsteam ausbauen, will die Kundenbasis insbesondere in der Stadt Bern erweitern und gleichzeitig die Verankerung der Plattform J im gesamten Kanton Bern und darüber hinaus stärken.

Parallel dazu will er die Vermarktung der Plattform J auf den sozialen Medien stärken, auch mittels klassischer Werbung. So startet in diesen Tagen die erste Plakatkampagne der Plattform J in der Bundesstadt. Mit neuen Formaten wie J-Wettbewerb und J-Unterwegs starten im Januar zwei neue Formate. Mit diesen und weiteren Massnahmen soll die durchschnittliche Nutzerschaft mittelfristig auf 500’000 gesteigert werden. (pd/awe)