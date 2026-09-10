Expo Event: Neues Co-Präsidium für den LiveCom-Verband

Publiziert am 10.09.2026

An der Generalversammlung in der Festhalle Bern kam es zu mehreren personellen Veränderungen. Präsident Christian Künzli, Danilo Dela Ca und Andy Kern wurden aus ihren bisherigen Funktionen verabschiedet. Neu an der Spitze stehen laut einer Mitteilung Bala Trachsel, CEO/Founder der Kreativagentur Republica (Bern), und Nicole Pandiscia, Founder & Event Manager EventsDesigner Sagl (Tessin).

Der Vorstand wurde zudem um vier Mitglieder erweitert. Gewählt wurden Juan Becerra von der Nüssli Gruppe, Michel de Maddalena von Evenjo, Fabio Marino, Head of Operations sowie Mitinhaber und Geschäftsführer von Verve Festival und Kopfklang, sowie Jean-Pierre Pigeon, Managing Director des 2M2C Montreux Music & Convention Center.

Inhaltlich will der Verband künftig stärker in allen Landesteilen präsent sein und sein Mitgliederwachstum über eine verstärkte regionale Marktbearbeitung fortführen. Als weitere Schwerpunkte nennt er den Ausbau der politischen Interessenvertretung in Zusammenarbeit mit der Allianz Veranstalterverbände, das Thema Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft sowie die Weiterentwicklung des Award-Formats Xaver. «Der bisherige Award-Tag soll zu einem umfassenderen Multi-Event-Tag weiterentwickelt werden, bei dem unterschiedliche Formate der Branche miteinander verbunden werden», lässt sich Co-Präsidentin Bala Trachsel in der Mitteilung zitieren.

Der Verband ging 2009 aus der Fusion der Vereinigung Messen Schweiz (VMS) und der Expo-Event Swiss Association hervor und versteht sich als nationaler Dachverband der Live-Communication-Branche. (pd/cbe)