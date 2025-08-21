Addvanto: Neues Führungsteam und MarTech-Tochter

Publiziert am 21.08.2025

Die auf Customer-Lifecycle-Marketing spezialisierte Agentur Addvanto erweitert ihr Führungsteam. Michelle Woringer, Santiago Gomez und Virginia König steigen als Partner in die Geschäftsleitung ein. Felix Zeeb übernimmt die Leitung der neu gegründeten Tochtergesellschaft Addvanto Marketing Technology.

«Es macht uns stolz, gleich vier Talente aus den eigenen Reihen als Partner zu gewinnen», wird CEO Stefan Planzer in einer Mitteilung zitiert. Mitgründer Tom Vogt ergänzt: «Erfolgreiche Nachfolgeregelungen brauchen Zeit und Vertrauen.»

Woringer wird als Director Consulting die Beratungs-Unit leiten, Gomez übernimmt als CTO die Bereiche Digital Delivery, Performance Marketing und Innovation, König verantwortet als Creative Director die Kreation und das UX-Design. Zeeb führt die neue MarTech-Gesellschaft, die auf Marketing-Technologie, Automatisierung und Künstliche Intelligenz spezialisiert ist.

Die Gründung der Tochtergesellschaft soll Unternehmen gezielt bei der digitalen Transformation unterstützen. Zeeb, der als Praktikant bei Addvanto gestartet war, sagte: «Es ist spannend, diesen Bereich weiterzuentwickeln und innovative Lösungen anzubieten.» (pd/cbe)