Rubmedia: Neues Mandat in der Forstwirtschaft

Publiziert am 02.10.2026

WaldSchweiz lässt die Inserate in «Wald und Holz» und «La Forêt» ab sofort von Rubmedia verkaufen. Das Mandat umfasst klassische Anzeigen, Stelleninserate, Publireportagen und Beilagen. Zum Start der Zusammenarbeit wurde der Online-Stellenmarkt von WaldSchweiz laut Mitteilung neu konzipiert und technisch wie gestalterisch angepasst. Wer die Titel bisher vermarktet hat und weshalb der Verband wechselt, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Die beiden Zeitschriften erscheinen zehnmal jährlich. Sie richten sich an private und öffentliche Waldeigentümer, Forstbetriebe und -unternehmen sowie an Fachleute aus Baumpflege und Holzverarbeitung. Dazu kommen am Wald interessierte Leserinnen und Leser. Die beglaubigte Gesamtauflage liegt bei 6695 Exemplaren. Davon entfallen 5297 auf die deutschsprachige «Wald und Holz» und 1398 auf die französischsprachige «La Forêt» (WEMF/KS 2026). WaldSchweiz mit Sitz in Solothurn vertritt nach eigenen Angaben die Interessen von rund 250'000 Waldeigentümern.

«Wir freuen uns, mit rubmedia eine Vermarktungspartnerin gefunden zu haben, die zu unserer DNA passt», lässt sich Benno Schmid, Verlagsleiter von WaldSchweiz, in der Mitteilung zitieren. Beratung und Buchung liegen bei Manuela Stolina (Deutsch/Italienisch) und Simona Manoelli (Französisch/Italienisch). Beide gehören zum zehnköpfigen Werbemarkt-Team von Rubmedia.

Agrar- und Gemeindeumfeld

Für Rubmedia ergänzen die Neuzugänge ein Portfolio, das bereits mehrere Titel aus der sogenannten Grünen Branche umfasst. Dazu gehören «Schweizer Obst» des Schweizer Obstverbands, «Der Gemüsebau / Le maraîcher» des Verbands Schweizer Gemüseproduzenten sowie «Obst + Wein». Ebenfalls im Portfolio ist die «Schweizer Gemeinde» des Schweizerischen Gemeindeverbands. Gemeinden zählen als Waldeigentümerinnen auch zur Leserschaft der neuen Titel.

Rubmedia positioniert das Paket gegenüber Anbietern von Maschinen, Betriebsmitteln und Dienstleistungen. Diese sollen über das Verlagshaus Entscheidungsträger aus Land- und Forstwirtschaft sowie aus Gemeinden gebündelt erreichen. Das Unternehmen ist auf Fach- und Special-Interest-Publikationen spezialisiert, beschäftigt in Köniz über 30 Mitarbeitende und vermarktet eigenen Angaben zufolge rund 30 Print- und Digitaltitel. (pd/cbe)