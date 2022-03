Weltwoche: Oliver Schmuki betreut die Verlagsbeilagen

Am Freitag tritt Oliver Schmuki eine neue Teilzeitstelle bei der Weltwoche an. Dort wird er sich in erster Linie um die Produktion der Verlagsbeilagen kümmern – vom Lifestyle-Magazin «WW Magazin» (erscheint vier Mal pro Jahr) über das neue «Weltwoche Grün» bis hin zu Beilagen zu Themen wie Motorrad oder Golf. Neben seiner Funktion als Produzent wird er auch gelegentlich Texte für diese unterschiedlichen Beilagen verfassen und eine inhaltliche Verantwortung tragen.

«Mein Pensum bei bei der Zürcher Consultancy Agency Branders werde ich per April reduzieren, um mich dort in Zukunft auf spezifische Kundenprojekte zu konzentrieren, die ich in meiner Funktion als Senior Editor von der Konzeption bis zur Ausführung unterstützen werde», schreibt Schmuki in einer E-Mail an persoenlich.com. Ausserdem werde er bei Branders in diesem Jahr erneut die Veröffentlichung und Bewerbung der jährlichen Publikation «Sanitas Health Forecast» begleiten und unterstützen, die Ende Juni zum dritten Mal in Folge erscheinen wird und für die er als stellvertretender Chefredaktor verantwortlich zeichnet. Auch die diesjährige Jahreskampagne der Sanitas-Krankenversicherung habe er in Zusammenarbeit mit seinen Kolleginnen und Kollegen bei Branders konzipiert und textlich umgesetzt.

«Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben, insbesondere bei der Weltwoche, wo ich mit geschätzten Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten werde, mit dem ich sehr teilweise gut vertraut bin», so Schmuki weiter. Er sei in den letzten Jahren in unterschiedlichen Funktionen für das Medienhaus tätig gewesen: als Redaktor im Ressort Leserbriefe, als Chefproduzent und Autor des «WW Magazins» (dazumal inhaltlich verantwortet durch Mark van Huisseling) sowie als regelmässiger Mitarbeiter im Lektorat der Wochenzeitung.

Seine Stelle bei Branders als Senior Editor startete Schmuki im November 2020 (persoenlich.com berichtete). Zuvor war er Chef vom Dienst bei der NZZ. Berufliche Stationen hatte Schmuki auch bei SRF und Blick. (pd/cbe)