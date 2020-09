Branders: Oliver Schmuki wechselt ins Branding

Branders-CEO René Allemann sieht die weitere journalistische Stärkung des Teams mit Oliver Schmucki als einen wichtigen Schritt im Rahmen der Neuausrichtung von Branders: «Als Creative Consultancy und kleine, feine Boutique vereinen wir rund 20 Spezialistinnen und Spezialisten mit einem breiten Spektrum an Kompetenzen und ausgewiesener Erfahrung. Im Team entwickeln wir kreative Ideen und übersetzen diese in emotionale Erlebnisse – wobei alles aus einer Hand kommt. Das macht uns aus, und da passt Oliver als Journalist, Produzent und Teamplayer perfekt dazu», lässt sich Allemann in einer Mitteilung vom Mittwoch zitieren.

Bei der NZZ am Sonntag war Oliver Schmuki längere Zeit beim Stil-Magazin tätig, das er während beinahe drei Jahren redaktionell verantwortet hat. Danach war er als Chef vom Dienst für das NZZ am Sonntag Magazin tätig. Das Handwerk für die kanalübergreifenden Medienproduktionen hat sich Oliver Schmuki bei Printtiteln (Blick, Schweizer Illustrierte, Weltwoche), beim Radio (Radio Stadtfilter) und beim TV (Schweizer Radio und Fernsehen SRF), angeeignet. (pd/lol)