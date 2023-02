«Tschüss Quelle, grüezi Ackermann» heisst es für derzeit rund 200'000 Kundinnen und Kunden von quelle.ch. Per 1. März übernimmt die Ackermann Vertriebs AG offiziell die Rechtsnachfolge der Quelle Vertriebs AG. «Mit der Übernahme der Quelle Vertriebs AG möchten wir unsere Kundenbasis, Sortimentsbreite sowie Onlinekompetenz deutlich stärken», wird Harald Gutschi, Verwaltungsratspräsident von Ackermann, in einer Mitteilung vom Mittwoch zitiert. «Wir sehen es als wichtigen Schritt, um unsere Wettbewerbsfähigkeit am Schweizer Markt in Summe zu steigern.»

Durch die offizielle Rechtsnachfolge werden die Kontoinformationen von Kundinnen und Kunden auf das neu eingerichtete Ackermann-Konto übertragen. Bei bereits getätigten Bestellungen im Quelle-Shop ändert sich nichts, wie es weiter heisst. Garantie, Bezahlung oder Rücksendungen werden von Ackermann fortgeführt. Ab 1. März werden Konsumentinnen und Konsumenten automatisch von quelle.ch auf ackermann.ch weitergeleitet.

Das Unternehmen Quelle ist seit 1975 am Schweizer Markt. Ackermann wurde 1842 in Entlebuch gegründet. Anfang 2022 erhielt der Auftritt des Onlinehändlers einen Relaunch (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)