1842 wird die Firma Ackermann von Johann Ackermann in Entlebuch gegründet. Damals besteht sie aus einer Schneiderei, einer Hutmacherei, einem Verkaufsladen, einer Spinnmaschine und einer Färberei. 1884 sind die ersten Versandaktivitäten nachzuweisen. 180 Jahre später ist Ackermann zugleich das älteste Versandhaus der Schweiz und einer der erfolgreichsten Onlinehändler des Landes, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit dem Relaunch pünktlich zum 180-Jahr-Jubiläum präsentiert sich der Traditionsversender in neuem Glanz. Logo, Claim und Auftritt werden angepasst und sollen Energie ausstrahlen, Modernität vermitteln und sich an den Ansprüchen und Stärken des digitalen Handels orientieren. «Ah! Alles neu bei Ackermann»: Der Ausruf ist laut Mitteilung «emotional, frisch und einzigartig, ein Zeichen der Freude». Für Ackermann sei «Ah!» stets die Aussage der Kundinnen und Kunden, es setze Konsumentinnen und Konsumenten damit in den Mittelpunkt ihres Handelns. (pd/cbe)