Migros: Oranges «Merci» leuchtet über Zürich

Die Migros setzt zum 100-jährigen Jubiläum ein weithin sichtbares Zeichen: Auf dem Dach ihres Hochhauses am Zürcher Limmatplatz wurden am Donnerstag die bekannten Migros-Leuchtbuchstaben durch den Schriftzug «Merci» ersetzt. Die neue Installation in charakteristischem Orange enthält viele der gleichen Buchstaben wie der bisherige Schriftzug – der Unterschied könnte aus der Distanz zunächst kaum auffallen.

Als Désirée Strassmann, Leiterin Campaigning Migros, kürzlich in einem persoenlich.com-Interview erwähnte, dass «fixe oder langlebige Installationen wie zum Beispiel Gebäudebeschriftungen mehrheitlich unverändert bleiben», liess sie sich geschickt ein Hintertürchen offen. Die persoenlich.com-Redaktion hörte jedenfalls bereits vor einigen Tagen von den Dächern pfeifen, dass die Migros am Limmatplatz eine besondere Überraschung plant.