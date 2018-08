Live Fabrik: Patrick Hässig wirbt für Gesundheitsberufe

Vor einem Jahr hat der ehemalige Radio-24- und Energy-Moderator Patrick Hässig die dreijährige Ausbildung zum dipl. Pflegefachmann HF begonnen (persoenlich.com berichtete). Jetzt wird er mit dem Projekt «Einsatz Gesundheit» der erste Botschafter für Gesundheitsberufe im Kanton Zürich, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Einsatz Gesundheit» heisst ein neuer Social-Media-Kanal, auf dem man Menschen in Gesundheitsberufen ab sofort täglich über die Schultern schauen kann. Auf Instagram und Facebook gibt Hässig Einblicke in seinen Ausbildungsalltag im Stadtspital Waid, besucht aber auch andere Berufszweige und Institutionen im Gesundheitswesen.



Mit 20-Jährigen zusammen nochmals die Schulbank zu drücken, fiel Hässig anfangs nicht immer leicht: «Im ersten Moment hat man mich natürlich schon etwas schräg angeschaut, aber das ist mittlerweile längst vorbei», wird der 38-Jährige in der Mitteilung zitiert. «Ich lerne nicht nur, was es heisst, ein guter Pflegefachmann zu sein, sondern kenne mittlerweile auch die neusten Schminktrends, sammle Haargummis und therapiere gebrochene Herzen von Mitstudentinnen.»

Berufe am Puls des Lebens

Hässig ist kein Einzelfall. Immer mehr Menschen wagen eine zweite oder dritte Ausbildung in einem Gesundheitsberuf. Die Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten sind vielfältig. Es gibt über 20 verschiedene Ausbildungen, vom Rettungssanitäter über diverse Pflegeberufe bis hin zu technischen Berufen wie Fachleute für Radiologie oder Operationstechnik.

Der Branchenverband für Berufsbildung im Gesundheitswesen des Kantons Zürich (OdA Gesundheit Zürich) möchte auf diese Vielfalt an spannenden Berufen aufmerksam machen und einen realistischen Blick darauf ermöglichen. Aus diesem Grund ist der Verband auf Hässig zugegangen. «Patrick Hässig ist ein absoluter Glücksfall für unsere Branche», so die Geschäftsführerin der OdA G ZH, Heidi Berger. «Er zeigt, dass es sich absolut lohnt, eine Ausbildung im Gesundheitswesen in Angriff zu nehmen. Dass er nun mit ‹Einsatz Gesundheit› die Menschen motivieren wird, es ihm gleichzutun, freut uns ausserordentlich.»

Die Agentur Live Fabrik hat gemeinsam mit dem OdA Gesundheit Zürich und Hässig das Konzept für «Einsatz Gesundheit» entwickelt. (pd/cbe)