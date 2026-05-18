Spezi: Paulaner bringt Cola-Orangen-Mix in die Schweiz

Publiziert am 18.05.2026

Das Cola-Orangen-Mischgetränk Paulaner Spezi ist ab dieser Woche erstmals ausserhalb des deutschen Marktes erhältlich. Die Schweiz ist das erste Land neben Deutschland, in dem das Getränk verkauft wird. Zunächst ist es bei Coop gelistet, die Einführung bei Migros soll folgen.

Paulaner Spezi ist seit 1974 auf dem deutschen Markt präsent und wird dort laut Unternehmensangaben als Segmentführer positioniert. In der Schweiz ist Paulaner bislang vor allem für sein Weissbier und Lager bekannt. Mit der Einführung von Spezi erweitert die Brauerei ihr Sortiment gezielt um ein alkoholfreies Erfrischungsgetränk.

Grundlage für die internationale Expansion bildet eine neue Vereinbarung mit dem Brauhaus Riegele, das die Markenrechte an «Spezi» hält und den internationalen Vertrieb unter dem Namen Paulaner Spezi ermöglicht. CEO Jörg Biebernick lässt sich in der Mitteilung mit der Aussage zitieren, die «grosse Nachfrage» zeige, dass das Getränk «auch international grosses Potenzial» habe.

Als Begründung für den Markteintritt nennt das Unternehmen die steigende Nachfrage nach alkoholfreien Erfrischungsgetränken sowie das wachsende Interesse des Handels an differenzierenden Softdrinkmarken. (pd/nil)