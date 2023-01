Vaudoise: «Persönliche Beratung steht mehr denn je im Mittelpunkt»

von Michèle Widmer

Frau Oliveira, die Vaudoise lanciert die Kommunikationsstrategie 2023 - 2025 und setzt auf die Stichworte «aussagestark»,« wirkungsvoll» und «originell». Warum haben Sie sich genau für diese drei entschieden?

Véronique Oliveira: Die neue Strategie soll stark, wirksam und originell sein. Damit wollen wir zwei Ziele erreichen: Steigerung unseres Bekanntheitsgrads und Stärkung des Markenimages in einem hart umkämpften Umfeld, in dem eine Differenzierung nicht einfach ist, da die Produkte ähnlich sind.

Das Unternehmen will sich als «kundennaher» und «solidarischer» Versicherer positionieren. Um auf eines der obigen Stichworte zurückzukommen – besonders originell ist das nicht.

Oliveira: Unsere Positionierung umfasst drei Dimensionen: Eine solidarische Versicherung, die nah bei ihren Kundinnen und Kunden ist, und die ihren Vorstellungen entspricht. Diese drei Elemente sind einzeln für sich sicherlich nicht besonders originell, aber das spezielle hier ist, dass sie miteinander verbunden sind und die Eigenschaften der Marke Vaudoise definieren. Und dass sie kohärent auf möglichst viele Kommunikationskanäle angewendet werden.

In welchen Regionen und bei welchen Zielgruppen sehen Sie am meisten Wachstumspotenzial?

Oliveira: Unsere Aktionen sind insbesondere auf die Deutschschweiz ausgerichtet, wo unser Potenzial, bekannter zu werden, am höchsten ist. Wir haben keine spezifische Zielgruppe, sondern möchten uns an Personen und Unternehmen wenden, die eine Sicherheit - also eine Versicherung brauchen und nach einer persönlichen und qualitativ hochwertigen Beratung suchen, ganz im Sinne unserer Werte nah, menschlich, vertrauenswürdig und proaktiv.

Sie haben mehrere Filialen in der Deutschschweiz eröffnet. Welche Rolle nimmt die persönliche Beratung bei Versicherungen noch ein?

Oliveira: Die Rolle der persönlichen Beratung steht mehr denn je im Mittelpunkt unserer Tätigkeit. Versicherungen sind komplex und erfordern eine persönliche Betreuung. Ein Versicherer muss nah am Kunden sein, ihn kennen, verstehen und zuhören, um ihn bestmöglich beraten zu können.

«Wir wollten uns wieder auf unsere Kunden konzentrieren – darauf, was ihnen wichtig ist.»

«Inspiriert. Durch Sie.» lautet der Slogan der Kampagne, welche Franz & René verantwortet. Was zeichnet diese Botschaft aus?

Valérie Pecalvel: Bei den Vaudoise Versicherungen stand der Mensch schon immer im Mittelpunkt, denn ihre drei Werte zeugen von grossem Einfühlungsvermögen und Empathie. Näher, menschlicher, aufmerksamer als die anderen – das wollen wir mit der neuen Kampagne mit dem Slogan «Inspiriert. Durch Sie» ausdrücken. Ohne Umwege oder komplizierte Werbemassnahmen sagen wir unseren Zielgruppen, dass sie unser Handeln steuern, dass alles von ihnen ausgeht und dass wir sie besser verstehen, als alle anderen.

Welche Schwerpunkte setzen Sie bei den Kanälen? Beziehungsweise wo werden die Spots am Montag erstmals zu sehen sein?

Oliveira: Der Lancierungsplan für unsere neue Kampagne ist national und umfasst 360 Grad. Die wichtigsten Kanäle, die ab Montag, 30. Januar genutzt werden, sind jedoch das Fernsehen mit öffentlichen und privaten Sendern, OOH, DOOH und Megasposter, digitale Medien mit Bannern und ein Branding Day auf der Website von 20 Minuten. Hinzu kommen Adaptationen für die sozialen Netzwerke und ein Instagram-Filter.

In der früheren Kommunikation setzte die Vaudoise auf den Westschweizer Tennisspieler Stan Wawrinka. Warum haben Sie in der aktuellen Kampagne auf eine bekannte Botschafterin oder einen Botschafter verzichtet?

Oliveira: Die Kampagne mit Stan Wawrinka wurde 2020 anlässlich des 125-Jahr-Jubiläums der Vaudoise Versicherungen entwickelt. Wir wollten diesen Anlass hervorheben, indem wir eine Partnerschaft mit einer Persönlichkeit mit Waadtländer Wurzeln eingehen und über die Kraft des Kollektivs sprechen. Nachdem wir in den letzten Jahren viel über uns und die Marke gesprochen haben, war es wichtig, dass wir uns wieder auf unsere Kunden konzentrieren können – darauf, was ihnen wichtig ist.

«Wir hatten noch nie eine Klangidentität, das ist eine grosse Premiere!»

Die Vaudoise hat nun auch ein Soundlogo. Warum haben Sie sich dafür entschieden?

Oliveira: Wir hatten noch nie eine Klangidentität, das ist eine grosse Premiere! Sie ist ein neues Element unserer Markenidentität. Dieser Bereich wird in der Schweiz noch wenig genutzt, wo man viele Jingles und Soundlogos hört, aber Ansätze, die alle Klangfelder der Marke abdecken, sind seltener.

Wie hört sich Vaudoise an?

Oliveira: Die Klangidentität der Vaudoise widerspiegelt die Kernwerte unserer Marke: nah, menschlich, vertrauenswürdig und proaktiv. Man findet akustische und organisch wirkende Instrumente, die im Zeichen der Authentizität und der Kundenbetreuung vor Ort stehen. Die subtilen Stimmen stehen für den Gemeinschaftssinn und den menschlichen Aspekt unserer Marke. Das Tempo und die Dynamik des Songs stehen für die Proaktivität und Agilität der Marke. Die Klangfarben vermitteln Modernität und Zuverlässigkeit.

Das Soundlogo stammt von der Pariser Agentur Sixème Son. Warum setzen Sie auf eine Agentur aus Frankreich dafür?

Oliveira: Auf Empfehlung unserer Zürcher Produktionsagentur haben wir die Agentur Sixth Sound ausgewählt. Sie sind führend im Bereich massgeschneiderter Klangidentitäten. Ihre Kompetenz, Reaktivität und Erfahrung mit Banken- und Versicherungsmarken haben uns überzeugt.

Welches Budget setzen Sie für die Kommunikationskampagne ein?

Oliveira: Das Jahresbudget für die neue Kampagne ist ähnlich wie in den Vorjahren. Stattdessen wurde die Verteilung über das Jahr angepasst, um der ersten Lancierungswelle mehr Gewicht zu verleihen.