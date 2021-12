CH Media: Peter Schaumlechner verlässt Impuls Pictures

Nach der Vereinbarung eines Joint Ventures zwischen CH Media-Tochter Impuls Pictures und Ascot Elite Entertainment/Elite Film gibt Peter Schaumlechner, CEO der Impuls Media Group, sein Amt per Ende 2021 ab. Er bleibe CH Media in beratender Funktion erhalten, wie es in der Mitteilung heisst.

Im Juni 2021 kommunizierte CH Media das Joint Venture von CH Media-Tochter Impuls Pictures (IMG) mit Independent-Marktführer Ascot Elite Entertainment/Elite Film (persoenlich.com berichtete). Die beiden Partner bündelten damit die Kräfte in Filmverleih und Vermarktung, wobei Ascot Elite den operativen Betrieb übernahm.

CH Media hat seither als strategischer Partner von Ascot Elite Zugriff auf eine noch grössere Auswahl an Top-Inhalten für Free-TV und VOD. Davon profitieren neben den Free-TV-Sendern wie 3+ oder TV24 insbesondere auch der vor kurzem lancierte Schweizer Streaming-Dienst Oneplus. Der frühere Co-CEO der Impuls Media Group, Patrick Schaumlechner, verliess seinen Posten bei IMG im Vorjahr, während dem sein Zwillingsbruder Peter Schaumlechner seither die alleinige Geschäftsführung übernahm. Gemeinsam hatten sie mit der Impuls Media Group über drei Jahrzehnte eines der führenden Schweizer Unternehmen in der Filmvermarktung aufgebaut. Sie prägten die nationale Filmbranche mit erfolgreichen Vermarktungen wie «Achtung, fertig Charlie», «Grounding», «Mein Name ist Eugen» oder die «Hunger Games»-Franchise.

Als Vorstandsmitglied beim Kinoverleiherverband FDS und dem Dachverband ProCinema setzte sich Peter Schaumlechner jahrelang für die Interessen der nationalen Filmbranche ein. Er gibt nun – nach über 30-jähriger Tätigkeit – bei IMG per Ende 2021 sein Amt ab, wird CH Media jedoch in beratender Funktion erhalten bleiben.

«Ich danke Peter herzlich für seinen grossen Einsatz für IMG und die gute Zusammenarbeit. Für die Zukunft wünsche ich ihm viel Erfolg und alles Gute», so Roger Elsener, Geschäftsführer Entertainment und Mitglied der Unternehmensleitung CH Media.