Livesystems: Philipp Egli zum neuen CTO ernannt

Der 46-Jährige ist seit April 2022 bei Livesystems tätig und wird in seiner neuen Rolle als CTO Mitglied des Geschäftsleitungsgremiums. Yves Kilchenmann hatte bereits im Juli 2023 seinen Wechsel in den Verwaltungsrat vollzogen.

Philipp Egli bringt umfangreiche Erfahrungen im IT-Bereich sowie im Marketing mit. Er schloss seinen Executive Master of Business Administrations in Management and Leadership an der Berner Fachhochschule ab, verfügt über einen Masterabschluss in Philosophie und vertiefte seine Marketing- und Kommunikationsfähigkeiten an der ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. In der Vergangenheit war er für verschiedene Technologieunternehmen tätig und leitete unter anderem gemeinsam mit dem Berner Fussballclub BSC Young Boys den YB Hackathon, eine kollaborative Softwareentwicklungsveranstaltung.

Für Livesystems entwickelte Philipp Egli zusammen mit seinem Team bereits das DOOH-Planungstool Inventory Finder. (pd/nil)