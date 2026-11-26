Publiziert am 26.11.2026

Philipp Mankowski, Managing Director von Tamedia Advertising, widme sich einer neuen beruflichen Herausforderung, teilte Tamedia am Donnerstag mit. Bis Ende März 2027 steht er dem Medienhaus noch beratend zur Verfügung, um den Übergang sicherzustellen.

Interimistisch übernehmen Martin Lütgenau als Leiter Sales a.i. und Sarah Rothberger, Leiterin Operations, die Führung. Dabei arbeiten sie mit dem bestehenden Führungsteam zusammen: Sascha Müller, Cristiano da Silva, Giselle Vaugne und Lea Müller. Lütgenau hatte von 2002 bis 2024 Geschäftsführerfunktionen in der digitalen Vermarktung bei Burda inne, zuletzt als Co-Geschäftsführer von BurdaForward. Anfang 2026 leitete er bereits ad interim den Werbemarkt von 20 Minuten.

«Mit Martin Lütgenau und Sarah Rothberger übernehmen zwei Persönlichkeiten, die den digitalen Werbemarkt und unser Haus bestens kennen», lässt sich Marc Isler in der Mitteilung zitieren. Er ist Managing Director Digital und bei Tamedia für den Werbemarkt verantwortlich. Gemeinsam mit dem bisherigen Führungsteam sollen die beiden das Print-Geschäft weiterführen und das digitale Wachstum vorantreiben.

Mankowski kam 2016 zu Tamedia und baute als Chief Sales Officer den nationalen Werbemarkt auf. In dieser Zeit fasste Tamedia seine Vermarktungsaktivitäten unter dem Dach von Tamedia Advertising zusammen. Ab 2020 gehörte Mankowski der Geschäftsleitung der Goldbach Group und von Goldbach Publishing an. Seit 2025 führte er Tamedia Advertising als eigenständige Vermarktungseinheit. Dabei baute er unter anderem das Geschäft mit Commercial Content weiter aus.

Tamedia Advertising vermarktet die Print- und Digitaltitel von Tamedia in der Deutschschweiz und der Romandie, darunter Tages-Anzeiger, Berner Zeitung, Basler Zeitung, 24 heures und SonntagsZeitung. (pd/cbe)