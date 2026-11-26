Fünfzehn Jahre lang hat die Mäzenin Evi S. Diethelm Reportagen mitgetragen. Sie ermöglichte 2011 die Gründung des Magazins (persoenlich.com berichtete) und unterstützte dessen Aufbau laut Mitteilung «in beachtlichem Masse» finanziell. Nun zieht sich Diethelm als Hauptaktionärin zurück. Überraschend komme das nicht, teilt Gründer und Chefredaktor Daniel Puntas Bernet auf Anfrage von persoenlich.com mit. Diethelm habe die Nachfolge früh angestossen und sorgfältig vorbereitet.

Herausgeberin von Reportagen ist künftig keine Aktiengesellschaft mehr, sondern eine gemeinnützige Stiftung. Die Reportagen Stiftung mit Sitz in Bern wurde im August gegründet und hat Ende Oktober den bisherigen Verlag, die Puntas Reportagen AG, übernommen. Am 1. Januar soll das Magazin vollständig in die Stiftung überführt sein, heisst es in der Mitteilung vom Donnerstag.

Neue Rechtsform verlangt organisatorisch einiges

Präsident und Delegierter des Stiftungsrats ist Matthias Schmid-Huberty, der auch die Geschäfte führt. Der Betriebsökonom berät Organisationen in Stiftungsmanagement, Governance und Transformation. Bis Anfang 2026 war er COO der Wyss Academy for Nature, ebenfalls einer Stiftung, und baute dort das Management Center auf. Die neue Rechtsform verlangt organisatorisch einiges. Der Übergang erfordere neue Strukturen, eine klare Aufsicht und Rapporte an die Behörden, erklärt der Chefredaktor.

Neu geregelt wird auch die Finanzierung. Als gemeinnützige Stiftung ist Reportagen steuerbefreit, darf dafür aber nichts verkaufen, erklärt Puntas Bernet. Das gedruckte Heft gibt es deshalb nur noch als Dank für einen Förderbeitrag, einzige Ausnahme ist der Verkauf am Kiosk.

Für die rund 11’000 Abonnentinnen und Abonnenten in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich heisst das: Sie bestimmen künftig selbst, wie viel sie geben. Wer das Heft weiterhin erhalten will, zahlt mindestens 120 Franken. Laufende Abos bleiben bis zu ihrem Ablauf gültig. Getragen werde Reportagen weiterhin zuerst von seinen Leserinnen und Lesern, schreibt Puntas Bernet.

Gezielt um grössere Spenden werben

«Die Gemeinnützigkeit öffnet uns zusätzlich zwei Türen», schreibt er. Neu kämen Förderstiftungen als Geldgeber für aufwendige Recherchen infrage. Zudem könne das Magazin gezielt um grössere Spenden werben. So stehe es auf mehreren Beinen.

Gemeinnützig heisst auch: Die Stiftung muss der Allgemeinheit etwas bieten. Darum sind ab 2027 alle Texte online frei zugänglich. Was geht dabei verloren? Wenig, sagt Puntas Bernet: Der Verkauf von Online-Abos sei seit jeher marginal gewesen. Er sieht im freien Zugang vielmehr einen Weg zu neuen Förderern: «Wer unsere Geschichten frei lesen kann, lernt uns kennen. Wir laden sie ein, mitzutragen, was sie lesen.»

Anders als bei genossenschaftlich organisierten Medien wie der Republik erhalten die Förderer keine Mitbestimmungsrechte. Die gebe es in einer Stiftung nicht, teilt Puntas Bernet mit. «Dafür legen wir offen, was mit dem Geld geschieht.» Dazu verpflichtet sich die Stiftung auch in ihrem Leitbild.

«Brenne unverändert für den Journalismus»

Die Strategie bestimmt der Stiftungsrat, laut Puntas Bernet im engen Austausch mit der Redaktion. Bei den Inhalten hat der Stiftungsrat hingegen nichts zu sagen: «Über Inhalte entscheidet weiterhin allein die Redaktion.» Redaktion und Chefredaktion bleiben gemäss Mitteilung «vorerst» unverändert. Das beziehe sich auf einen möglichen Ausbau, erklärt Puntas Bernet: Würden zusätzliche Recherchen oder neue Formate finanziert, könne die Redaktion wachsen. Wie lange der 61-Jährige selbst bleibt, lässt er offen, sagt aber klar: «Ich selber brenne unverändert und hoffentlich noch viele Jahre für den Journalismus.»

Um die Zukunft seines Magazins macht er sich keine Sorgen. Erzählender Journalismus sei mehr gefragt denn je. «Menschen wollen Geschichten, für die sich jemand Zeit genommen hat», so der Reportagen-Chefredaktor. Das Revival der langen Form zeigt sich auch bei den Podcasts, wo entsprechende Formate boomen. Dieses Feld überlässt Reportagen anderen. Doch die Audio-Konkurrenz ist für Puntas Bernet ein Ansporn, nicht nur die Textform zu bieten. Schon länger bringt Reportagen Journalismus auf die Bühne, sei es mit Einzelveranstaltungen oder mit dem True Story Festival, das Puntas Bernet und seine Frau Rocío vor sieben Jahren gegründet haben.