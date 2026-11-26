Publiziert am 26.11.2026

Gestartet ist die Tour am 14. November in Amriswil, laut Mitteilung mit mehreren Hundert Besucherinnen und Besuchern beim Auftakt. Bis zum 23. Dezember fährt der Truck durch die ganze Schweiz. In Zürich und Locarno finden zwei grössere Anlässe mit zusätzlichen Stationen und Attraktionen statt.

Kesch hat das Konzept gemeinsam mit Coca-Cola entwickelt und ist für die Kreation, die Konzeption und die Organisation verantwortlich. Das reicht von der Gestaltung der Erlebniswelt über die Produktion bis zum Betrieb an allen Standorten. Die Besuchenden können Santa Claus in seinem dekorierten Wohnzimmer treffen und Coca-Cola-Dosen personalisieren lassen. Ausserdem gibt es eine KI-Fotobox und weitere Fotostationen.

Die Herausforderung bestehe darin, «über alle 28 Veranstaltungen hinweg ein konsistentes Markenerlebnis zu schaffen, das unabhängig von Standort und Sprachregion dieselbe emotionale Wirkung entfaltet», heisst es in der Mitteilung. Die Orte und Daten aller Stationen stehen auf der Website von Coca-Cola. (pd/cbe)