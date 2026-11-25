Publiziert am 25.11.2026

Jeff hat für den Verband Leading Swiss Agencies (LSA) die Award Show der Effie Awards Switzerland 2026 konzipiert und umgesetzt. Gestaltung, Regie und die anschliessende Afterparty im Papiersaal lagen in den Händen der Zürcher Agentur. Die Verleihung fand am Donnerstag im Arena Cinema Sihlcity statt.

Ausgezeichnet wurden die wirksamsten Kampagnen des vergangenen Jahres (persoenlich.com berichtete). Durch den Abend führte Cedric Schild. Auf der Kinoleinwand wurden die Gewinnerinnen und Gewinner präsentiert.

Den Auftakt machte ein Introvideo mit Schild, in dem er bei den Eltern von Werberinnen und Werbern anrief und fragte, ob diese wüssten, was ihre Kinder beruflich machen. Während der Verleihung trat Schild zudem mit Stand-ups auf. Die Gewinner der Gold-Auszeichnungen mussten ihre einminütige Dankesrede nach den Regeln des Spiels «Tabu» halten: Bestimmte Begriffe durften nicht verwendet werden, andernfalls ertönte ein Summton.

Den Grand Effie übergaben die beiden Co-Präsidenten der Jury, Lara Jelinski und Daniel Fischer, im Papiersaal. Dort ging der Abend mit Networking, Streetfood-Ständen und der Afterparty weiter. (pd/spo)