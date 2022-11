Xeit: Pitch um Schweizer Tierschutz gewonnen

Der Schweizer Tierschutz (STS) ist die grösste und wichtigste Tierschutz-Dachorganisation der Schweiz. Seine 71 Sektionen stellen mit ihren Tierheimen, Tierpflege- und Auffangstationen die Tierschutzbasisarbeit in allen Kantonen der Schweiz sicher. In den kommenden Monaten unternimmt der STS einen bedeutenden Modernisierungsschritt: die digitale Transformation von Kommunikation und Fundraising.

Für die erfolgreiche Umsetzung dieses anspruchsvollen Projekts greift der STS auf externe Unterstützung zurück, wie es in einer Mitteilung heisst. In einem mehrstufigen Auswahlverfahren hat sich demnach die Organisation für die in Zürich ansässige Agentur Xeit entschieden. Sie wird den STS als Leadagentur für alle Sprachregionen begleiten, gemeinsam eine Onlinestrategie erarbeiten und den Onlineauftritt des STS erneuern.

Mit der Unterstützung von Xeit möchte der STS die Chancen des Digitalmarketings und der Spendengewinnung übers Internet optimal nutzen, wie es weiter heisst. Xeit habe die Auftraggeber mit ihrem Full-Service-Angebot, der Digital-Kompetenz und dem expliziten Verständnis für die verschiedenen Anspruchsgruppen überzeugt. Die Agentur unterstützt den STS mit ihrem 30-köpfigen Team laut eigenen Angaben in der Strategiefindung, Konzeptarbeit, Planung und Umsetzung. (pd/cbe)