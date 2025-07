Standing Ovation: Pitch um Titlis Tower gewonnen

Publiziert am 18.07.2025

Die Zürcher Kommunikationsagentur Standing Ovation hat das Gesamtmandat für die Kampagne und Eröffnung des Titlis Tower erhalten. Der neue Titlis Tower entsteht auf 3020 Meter über Meer mit einer Architektur von Herzog & de Meuron. Die Eröffnung ist für Mai 2026 geplant. Standing Ovation gewann den Auftrag nach einem Pitch-Verfahren bei den Titlis Bergbahnen.

Die Agentur übernimmt die strategische Planung, Kommunikationskampagne sowie die Eröffnung des Projekts. Geplant sind verschiedene Formate für VIPs, Medien, Mitarbeitende und die Bevölkerung. Zusätzlich sollen Content-Pakete für internationale Märkte entwickelt werden.

«Mit Standing Ovation entsteht ein Markenerlebnis, das so einzigartig ist wie der Titlis Tower selbst», wird André Sidler, Head of Marketing & Sales der Titlis Bergbahnen, in einer Mitteilung zitiert.

Die Kampagne läuft unter dem Hashtag #ThePeakToBe. Ab der Eröffnung stehen laut Standing Ovation die Steigerung von Medienresonanz und Buchungen im Fokus. (pd/cbe)