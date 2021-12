Martin Kessler Consulting: Process-Gründer macht sich selbstständig

Unvoreingenommenes, pragmatisches, engagiertes und strategisches Denken bei Beratungs- und Coachingmandaten im Bereich Kommunikation, Marken und Marketing im Umfeld der Wirtschaft sowie der öffentlichen Hand würden seit nunmehr 40 Jahren das Wirkungsfeld von Martin Kessler prägen, wie es in einer Mitteilung heisst. Als Unternehmer wie auch als Schulpräsident und Gemeindepräsident verfüge er über einen «prall gefüllten Rucksack an Erfahrungen». Seit Kessler aus dem operativen Geschäft von Process Zürich ausgestiegen ist, gibt er als externer Berater und Coach sein Wissen gerne weiter an Unternehmen, Führungskräfte, die öffentliche Hand und Stiftungen.

Seine Stationen: Kommunikationsberater bei Advico, Impuls und Wirz. Head of Design bei Swissair. Gründer und Geschäftsführer verschiedener Design- und Branding-Agenturen sowie Dozent an verschiedenen Universitäten für Corporate Identity in der Schweiz, in Taiwan und in China. Vorstandsmitglied der Leading Swiss Agencies, Mitglied verschiedener Verwaltungs- und Stiftungsräte. Repräsentant von Zeppelin Schweiz. (pd/tim)