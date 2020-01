Process | SNK: Andy Stäheli übernimmt als CEO

Mit Andy Stäheli kehrt ein sehr versierter und erfahrener Brancheninsider zurück auf die Kommandobrücke einer führenden Agentur. Zuletzt leitete er während sieben Jahren die Geschicke von Leo Burnett Schweiz. Er verliess dann aber diesen Posten, weil Publicis-Chef Thomas Wildberger selber die Leitung von Leo Burnett Schweiz übernommen hatte (persoenlich.com berichtete). Mit Spillmann/Felser, Publicis und Wirz stehen weitere klingende Namen auf seinem reich dekorierten Lebenslauf. Als Dozent bei der Fachhochschule Nordwestschweiz und ehemaliges Vorstandsmitglied von Leading Swiss Agencies (LSA) war Stäheli auch immer in der Branche stark engagiert.

«Eine glasklare und unverwechselbare Markenpositionierung ist gerade in der heutigen digitalen Zeit wichtiger denn je. Das Branding ist das Wurzelwerk und damit Fundament aller Marketinganstrengungen und mit diesem Verständnis für den Unternehmenserfolg von entscheidender Bedeutung. Ich freue mich sehr, nach meiner Auszeit die Geschäftsleitung von Process | SNK zu übernehmen und die Agentur in eine erfolgreiche Zukunft zu führen», meint Stäheli zu seiner neuen Herausforderung. Wie Process | SNK in einer Mitteilung schreibt, löst Stäheli die seit letztem Sommer interimistisch agierenden Co-CEOs Oscar Todeschini und Martin Kessler ab. «Andy kennt die Branche wie kaum ein Zweiter, und wir sind überzeugt, mit ihm sowohl die fachlich wie menschlich richtige Wahl getroffen zu haben», so Todeschini und Kessler.

Process und SNK beschäftigen 40 Mitarbeitende an den Standorten Zürich, Shanghai, Chengdu und Taipeh. Auf der Referenzliste stehen Unternehmen wie UBS, Schindler China, KKL, Phonak, SIX Group, EKZ, Migros, Mövenpick, VBZ und Feller. (pd/eh)