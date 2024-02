Nach monatelanger Vorbereitung und einer intensiven Testphase kann ab 1. Januar 2024 (rückwirkend auch für das gesamte Jahr 2023) das Brutto-Werbevolumen von derzeit 34 Schweizer Radiosendern und internationalen Audio-Netzwerken ausgewiesen werden.

Mit dem kontinuierlichen Wandel in der Medienlandschaft und dem steigenden Einsatz digitaler Plattformen wächst der Radiokonsum via digitalem Verbreitungsweg kontinuierlich. Damit ist es den Radiosendern möglich, die Zielgruppen neben der linearen Verbreitung auch via digitaler Ausstrahlung zielgenau zu erreichen, heisst es in der Mitteilung. In diesem Zusammenhang hat Media Focus in Zusammenarbeit mit Swiss Radioworld diese Initiative ergriffen.

Ralf Brachat, Geschäftsführer Swiss Radioworld: «Die Entscheidung von Media Focus, das Brutto- Werbevolumen von Digital Audio auszuweisen, ist ein wichtiger Schritt für unsere Branche. Ich bin davon überzeugt, dass diese Erweiterung einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung der Audiowerbung darstellt. Wir von Swiss Radioworld freuen uns, Teil dieser Entwicklung zu sein und werden auch in Zukunft im Namen der Radiosender innovative Lösungen für unsere Kunden entwickeln, um ihre Werbebotschaften erfolgreich zu platzieren.» (pd/wid)