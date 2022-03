Kommpakt: Ratschläge und Selbsttests für geforderte Chefs

Zelebrand International

Elektro-Sportwagen in Szene gesetzt

Elektro-Sportwagen in Szene gesetzt

Anlässlich des Series-B Fundraisings von Piëch hat die Agentur verschiedenste Investorenmassnahmen realisiert.

Anlässlich des Series-B Fundraisings von Piëch hat die Agentur in einem internationalen Setup verschiedenste Investorenmassnahmen realisiert. Im Zentrum stand dabei in einer ersten Phase die Inszenierung des in die Erprobungsphase gestarteten Elektro-Sportwagens Piëch GT.