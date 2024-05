Foundry: Refluenced expandiert nach Deutschland

Publiziert am 10.05.2024

Refluenced wurde in den Schweizer Medien bereits als das Tinder für Unternehmen und Influencer bezeichnet. Das Zürcher Start-up hat jedoch dem Prinzip Dating-App einiges voraus: «Wir wollen weit mehr als nur Unternehmen und Influencer zusammenbringen», wird Quirin Hasler, Co-Founder und CEO, in einer Mitteilung zitiert. «Refluenced hat es sich zur Mission gemacht, den Prozess des Influencermarketings für alle Beteiligten zu vereinfachen und dabei bessere Ergebnisse zu fördern.»

Das Interesse an Refluenced in Deutschland ist offensichtlich bereits da: Die Masterclass an der Marketingmesse OMR 2024 mit der Agentur Foundry war laut eigenen Angaben in kürzester Zeit ausgebucht, dies nebst dem gleichzeitigen Auftritt von Kim Kardashian. Brands, Influencern und Agenturen wurden Einblick, Herausforderungen und die Lösungen rund um Microinfluencing geboten.

Dabei geht es vor allem um den schnell voranschreitenden Trend des Nano- und Microinfluencings. «Die Konzentration auf Creators mit etwa 1000 bis 30'000 Followern fördert kreativen und authentischeren Content, denn Influencer mit vergleichsweise kleiner Followerschaft sind oft engagierter, glaubwürdiger und haben mehr lokalen Impact», so Jonas Holzer, Co-Founder von Refluenced. «Gleichzeitig kann ein Budget, das herkömmlicherweise für nur eine Kollaboration gereicht hätte, langfristig mehr Wirkung zeigen, wenn es auf mehrere Creators verteilt wird.»

Refluenced hat sich laut Mitteilung als führende Plattform für Nano- und Microinfluencer in der Schweiz etabliert. Das 2022 gegründete Unternehmen bietet eine datengetriebene Plattform, die es Brands und Agenturen ermöglicht, den Prozess bis hin zur erfolgreichen Contentausspielung inklusive Reporting über ein einfaches Tool zu managen (persoenlich.com berichtete). Dabei bewerben sich Influencer bei Brands – und nicht umgekehrt: «Indem Influencer sich auf die Kollaborationen bewerben, die sich authentisch und motivierend anfühlen, entsteht überzeugenderer Content. Eine Win-win-Situation für beide Seiten», so Quirin Hasler.

Bereits im Herbst 2023 hat Refluenced eine eigene Kampagne zum Auftakt der Expansion nach Deutschland gestartet. Unterstützt hat dabei die Agentur Foundry, die auch als Investorin hinter dem Start-up steht. «Schweizer Präzision und Effizienz – wer wünscht sich das nicht beim Gedanken an die nächste Influencerkampagne?», so Anke Heyer Ramos, Managing Director bei Foundry. «Refluenced optimiert und vereinfacht einen Prozess, der vielen Brands und Agenturen – und Influencern selbst – Kopfschmerzen bereiten kann.»

Für den Eintritt in den deutschen Markt hat sich Refluenced soeben die zweite Finanzierungsrunde gesichert. «Wir haben das Geschäftsjahr 2023 erfolgreich abgeschlossen und im ersten Quartal 2024 einen signifikanten Wachstumsschub erlebt. Die erhaltene Finanzierung ermöglicht uns, die Expansion nach Deutschland schneller als ursprünglich geplant voranzutreiben», erklärt Quirin Hasler.

Die Finanzierung in Höhe von rund einer Million Franken wird sowohl von bestehenden als auch neuen Investorinnen und Investoren angeführt, unter anderem Anja Graf, bekannt aus der TV-Sendung «Höhle der Löwen», und Thomas Brändle, Präsident der Swiss FinTech. (pd/cbe)