Publiziert am 21.05.2025

Ricola und das Basler Boutique-Festival Baloise Session haben eine neue Sponsoring-Partnerschaft bekannt gegeben, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Musikfestival gewinnt damit einen weiteren Sponsor, der regional verankert ist und international ausstrahlt. Die Baloise Session, die vom 16. Oktober bis 6. November in der Event Halle der Messe Basel stattfinden wird, feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen.

Zu den anderen Sponsoren des Festivals gehören die Baloise Versicherungen, die Basler Kantonalbank, Novartis und AMAG. (pd/spo)