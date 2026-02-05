Publiziert am 05.02.2026

Ringier Medien Schweiz (RMS) übernimmt per 1. März 2026 die AdUnit, bislang eine Tochter der Goldbach Group, die zur TX Group gehört. Mit der Transaktion wechseln elf Mitarbeitende zu Ringier Advertising, der Vermarktungseinheit von RMS unter der Leitung von Thomas Passen.

Die AdUnit-Softwarelösung richtet sich an Agenturen, Publisher, Vertriebsnetze und KMU. Sie ermöglicht den Zugang zu Schweizer Werbeumfeldern und soll die Buchung vereinfachen.

Für bestehende AdUnit-Kundinnen und -Kunden ändern sich Ansprechpartner, Service und laufende Kampagnen nicht. Ab 1. März sind Team und Technologie in Ringier Advertising integriert. Entwicklung und Betrieb erfolgen in der Schweiz, wie es in einer Mitteilung heisst.

Funktionen des Booking Tools

Das AdUnit Booking Tool bietet Zugang zum gesamten Inventar von RMS sowie zu externen Digitalkanälen wie YouTube, TikTok, Meta oder LinkedIn. Das Angebot umfasst zudem DOOH, Audio und CTV. Die Plattform ermöglicht Self-Booking oder Managed Service mit einheitlichem User Interface, vollautomatisiertem Reporting und kanalübergreifender Abrechnung.

«Ringier Medien Schweiz und Ringier Advertising waren 2025 gemeinsam mit ihren Werbekunden erfolgreich unterwegs», wird Ladina Heimgartner, CEO Ringier Medien Schweiz, in der Mitteilung zitiert. «Dieses Wachstum basiert auf starken publizistischen Marken, hoher Glaubwürdigkeit bei den Leserinnen und Lesern sowie einer gemeinsamen Sicht auf den Ausbau klassischer und innovativer Werbeprodukte.» Die Aufnahme der AdUnit sei ein weiterer Schritt in diese Richtung.

Thomas Passen, Geschäftsführer Ringier Advertising: «AdUnit ergänzt diese Strategie gezielt mit erprobter Technologie, operativem Know-how und einem etablierten Kundenstamm. Die Plattform ermöglicht es, regionale Werbung effizient, skalierbar und markensicher auszuspielen.» (pd/cbe)