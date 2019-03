Migros: Roman Müller wird Leiter Marketing-Kommunikation

APG Poster Night

Wenn Plakate gross gefeiert werden

Wenn Plakate gross gefeiert werden

Wer war am Donnerstagabend in der Halle 622 in Zürich Oerlikon vor Ort? persoenlich.com zeigt Fotos.

Wer war am Donnerstagabend in der Halle 622 in Zürich Oerlikon vor Ort? persoenlich.com zeigt Fotos vom Anlass.