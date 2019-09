CH Media: S1 wechselt von Admeira zu Goldbach

Manor

Standort Bahnhofstrasse wird geschlossen

Das Warenhaus an prominenter Lage in Zürich schliesst per Ende Januar. Betroffen sind 480 Mitarbeiter.

Der Konzern zieht im Streit um den Verbleib in der Liegenschaft einen Schlussstrich. Das Warenhaus an prominenter Lage in Zürich schliesst per Ende Januar. Betroffen sind insgesamt 480 Mitarbeiter.