CMO of the Year: Saskia von Moos holt die Auszeichnung

Publiziert am 22.08.2024

Der Bereich Marketing hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, insbesondere durch Themen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Produkt-Sinnhaftigkeit. Der «CMO of the Year» Award würdigt die Chief Marketing Officer der Schweizer Wirtschaft. Nominiert werden Personen, welche sich besonders für ihre Marke/ihren Brand einsetzen, die Kunden und deren Bedürfnisse ins Zentrum stellen, Weitsicht im Bereich der Nachhaltigkeit zeigen und auch als Führungskraft ein Vorbild sind. Es sind Personen, welche sich ausserhalb der Komfortzone bewegen, Neues erschaffen und für das Unternehmen und die Konsumenten einen echten Mehrwert generieren.

Eine Jury von 23 Persönlichkeiten aus den Bereichen Unternehmensführung, Marketing, Forschung, Medien, Personalberatung und Lehre übernimmt die Nominierung potenzieller Kandidatinnen und Kandidaten. Diese Nominierten werden durch das Institut für Marketing & Consumer Insight der Universität St. Gallen analysiert und bewertet. Auf Basis der Arbeit der Universität St. Gallen kommen so bis maximal sechs Nominierte in die begehrte Shortlist für den CMO Award.

Dieses Jahr schickte die Jury fünf herausragende Kandidaten ins Rennen: Joséphine Chamoulaud von Smile, Jan De Schepper von Swissquote, Christian Gut von Stöckli Swiss Sports, Nathalie Noël von V-Zug und Saskia von Moos von Intelligentfood Schweiz. Saskia von Moos hat sich in der Wahl zur «CMO of the Year» gegen ihre starken Mitbewerber durchgesetzt, wie es in der Mitteilung heisst.

«Den Energy-Drink-Markt revolutionieren»

Der Gewinn des Titels «CMO of the Year» reiht sich in die persönliche Erfolgsgeschichte von Saskia von Moos ein: Seit 2018 ist sie Head of Marketing and Product Innovation bei Intelligentfood Schweiz und seit rund zehn Jahren im Unternehmen tätig. Unter der Leitung von von Moos habe sich die Marke El Tony Mate im Markt etabliert und einen wahren Hype auf Mate-Getränke ausgelöst, heisst es weiter. «Unser Ziel war es, den Energy-Drink-Markt zu revolutionieren», betont von Moos. Bereits zweimal hat die Firma Intelligentfood Schweiz den «Brand of the year» gewonnen.



Die Preisverleihung fand am Donnerstagabend im Rahmen eines exklusiven Gala-Dinners im Papiersaal Zürich statt. Charmant durch den Abend führte Vanessa Meier (Moderatorin). Spannende Insights konnten die Gäste an diesem Abend an der Keynote-Speech von Sven Labenz (Serviceplan Culture) und Rachel Rinast (Fussballexpertin und ehemalige Nationalspielerin) zum Thema «Jenseits der Werbung: Der Einfluss von Cultural Marketing auf die Markenbindung» gewinnen.

Der CMO of the Year ist eine Initiative der Serviceplan Group Switzerland (bestehend aus den Firmen Serviceplan Suisse AG, Mediaplus Suisse AG und Plan.Net Suisse AG) in Partnerschaft mit Admeira, APG, Meta, m&k, persönlich und der Universität St. Gallen.

Nathalie Diethelm, CEO der Serviceplan Group Switzerland zur Wichtigkeit des CMO-Awards: «Marketingexzellenz ist ein wichtiger Treiber unserer Wirtschaft. Und herausragende Innovationskraft, Nachhaltigkeit oder Kundenzentrierung gebührt die nötige Wertschätzung, welche der CMO Award zum Ausdruck verleiht.» (pd/wid)