Ferris Bühler Communications: Sechs Ferienorte zum Eintauchen

Vom verschneiten Norwegen und den grünen Inseln der Azoren über die lebhaften Städte Kolumbiens bis hin zur kulturellen Vielfalt des Baskenlandes und der wilden Schönheit Islands: Sechs Videos machen in diesem Jahr ausgewählte Feriendestination von Edelweiss erlebbar. Produziert wurden die neuen Videos von Ferris Bühler Communications in Zusammenarbeit mit ihrem externen Partner Light&Magic. Die 360-Grad-Storytelling-Agentur unterstützt die Schweizer Airline seit über zehn Jahren aktiv bei der Vermarktung ihrer Feriendestinationen sowie seit mehreren Jahren bei der Produktion von Videos.

Vor kurzem wurden zwei Videos zu Bogotá und Cartagena veröffentlicht, die zwei neuen Feriendestinationen von Edelweiss. Am Mittwoch, 22. November, wird nämlich erstmals ein Edelweiss Airbus A340 nach Bogotá und Cartagena abheben. Die bewegten Bilder sollen ferienhungrige Schweizerinnen und Schweizer als Inspirationsquelle dienen und einen ersten Eindruck vermitteln, was sie in Kolumbien erwartet. «Bewegtbild eröffnet für das hoch emotionale Thema Reisen besonders spannende Möglichkeiten», wird Céline Schleich, zuständige Projektleiterin bei Ferris Bühler Communications, in einer Mitteilung zitiert.

Langjährige Partner im Destinationsmarketing

Produziert wird der Videocontent auf den Medienreisen, die Ferris Bühler Communications im Auftrag von Edelweiss organisiert. Die Storytelling-Agentur zeichnet für die Organisation der Gruppenmedienreisen sowie die Betreuung der Journalistinnen und Journalisten sowie des Content-Teams vor Ort verantwortlich.

Ferris Bühler Communications arbeitet bereits seit mehreren Jahren mit der Agentur Light&Magic zusammen. Gemeinsam entstand auch das Konzept zu den neuen Videos für Edelweiss. «Die Videos sollen das Lebensgefühl der jeweiligen Edelweiss-Destination vermitteln: emotional, authentisch, frisch und persönlich», so Schleich.

Die sechs neuen Videos sind derzeit im Inspirations-Hub auf der Webseite von Edelweiss sowie auf ihrem YouTube-Channel zu sehen. Die Videos, sowie kürzere Snippets, werden in den Edelweiss Content Hub eingespeist, sodass sie im gesamten Edelweiss-Netzwerk für Marketingmassnahmen genutzt werden können. Ab Dezember 2023 werden die Destinationsfilme in das Inflight Entertainment der Airline aufgenommen, sodass sich die Passagiere hoch über den Wolken für zukünftige Reisen inspirieren können.

Verantwortlich bei Edelweiss: Corinne Römer (Senior Manager Marketing), Sabrina Sieber (Brand Manager), Nina Wach (Head of Marketing); verantwortlich bei Ferris Bühler Communications: Céline Schleich (Senior Consultant, Projektleiterin Edelweiss), Christine Bohn (Director Operations), Elisabeth Zirk (Senior Consultant); Filmproduktion: Ervin Bedeli, Light&Magic. (pd/cbe)