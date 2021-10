20 Minuten Advertising: Séverine Hubatschek wird Managing Director

Séverine Hubatschek wird per Januar 2022 die Gesamtverantwortung der 20 Minuten Advertising übertragen. In dieser neuen Funktion wird sie Teil des Executive Committee der Goldbach Group. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Den Grundstein für ihre berufliche Laufbahn in der Medienbranche legte Séverine Hubatschek bereits während ihrer kaufmännischen Ausbildung und insgesamt fünfjährigen Tätigkeit für die Publicitas. Danach vertiefte sie während sieben Jahren ihre Medienexpertise und ihr Wissen in der strategischen Planung bei der Mediaagentur MediaCom – zuerst als Junior- und später als Senior-Beraterin mit Teamführung. Ihre zwölfjährige Karriere bei 20 Minuten begann für Séverine Hubatschek 2009 als Key Account Manager.

«Dank ihrem stetigen Engagement sowie diversen internen und externen Weiterbildungen – mit dem Fokus auf Kommunikation, Werbung und Medien – wurde sie 2011 zur Stv. Leiterin Werbemarkt National, später zur Verkaufsleiterin National und ab 2016 war sie Head of Advertising. Seit 2020 trägt sie als Director Advertising mit ihrem Fachwissen zum Aufbau und der Weiterentwicklung der Goldbach-Tochtergesellschaft 20 Minuten Advertising bei», heisst es in der Mitteilung.

Séverine Hubatschek lässt sich wie folgt zitieren: «Nicht nur als frischgebackene Mutter hat sich mein Alltag in den vergangenen Monaten um 180 Grad gewandelt, auch die neue Position als Managing Director im Teilzeitpensum wird mich vor viele spannende und neue Herausforderungen stellen. Mit meinem erfahrenen, kompetenten und hochmotivierten Team freue ich mich nun sehr darauf diese anzugehen und auf dem langjährigen Fundament meines Vorgängers Marco Gasser aufzubauen. Als mein Vorgesetzter hat er mich während zwölf Jahren unterstützt, gefördert und mir auch kreativen Gestaltungsspielraum bei der Umsetzung diverser Projekte gegeben. Dafür möchte ich mich von Herzen bedanken.»

Michi Frank, CEO von Goldbach: «Mit Séverine Hubatschek konnten wir eine erfahrene Medien-Spezialistin und versierte Führungskraft für diese verantwortungsvolle Position gewinnen. Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit ihr. Im Namen der ganzen Geschäftsführung möchte ich mich auch herzlich bei Marc Challandes für seinen wertvollen und erfolgreichen Einsatz als Managing Director ad interim in den vergangenen Monaten bedanken.»

Neben Séverine Hubatschek wird sich die Geschäftsleitung neu aus Stefan Halter (Director Commercial Content & Performance Business), Helen Irniger (Director Clients & Strategic Sales) sowie Lea Müller (Director Agency & Digital Sales) zusammensetzen. Marc Challandes unterstützt die Geschäftsleitung von 20 Minuten Advertising und ist zuständig für die übergeordnete Koordination mit verschiedenen Goldbach-Units in den Bereichen Technologie, Strategie und Pricing. Als Mitglied der Geschäftsleitung von 20 Minuten verantwortet er die Interessen von 20 Minuten Publishing zu Goldbach. (pd/lol)