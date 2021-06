20 Minuten Advertising: Marco Gasser gibt Geschäftsführung ab

Mit seinem Wechsel in den Event-Bereich übergibt Marco Gasser die Geschäftsführung von 20 Minuten Advertising auf den 1. Juli 2021 ad interim an Marc Challandes, Chief Revenue Officer bei 20 Minuten. Sobald die Nachfolge geregelt ist, werde Marc Challandes zu 20 Minuten zurückkehren, heisst es in einer Mitteilung von Goldbach.

Goldbach will die 360-Grad-Vermarktung von Schweizer Events intensivieren. Dieses Projekt werde ab August 2021 von Marco Gasser an der Spitze vorangetrieben.

Zu den geplanten Events zählen unter anderem das Eidgenössische Schwing- und Älperfest 2022 oder bestehende Partnerschafen wie beispielsweise diejenige mit Pink Ribbon Schweiz. Den Werbekunden werde ein 360-Grad-Konzept zur Verfügung stehen mit Commercial Content rund um den jeweiligen Event auf den von Goldbach vermarkten Medien, wie Goldbach schreibt.

Seit Gründung dabei

Marco Gasser war seit der Neuaufstellung von Goldbach innerhalb der TX Group Anfang 2020 Geschäftsführer der Vermarktungseinheit 20 Minuten Advertising. Bereits seit der Gründung von 20 Minuten vor 21 Jahren ist er für den Verkauf von Werbung in der Pendlerzeitung verantwortlich und hat das Salesteam aufgebaut. Die rasante Entwicklung vom Nischenprodukt zum meistgenutzten Newsmedium der Schweiz hat er massgeblich mitgeprägt. Marco Gasser ist eidgenössisch diplomierter Marketingleiter und verfügt über einen MAS Digital Business/Digital Leadership der HWZ.

Thierry Furrer, Managing Director Goldbach Publishing, lässt sich wie folgt zitieren: «Die Gewinnung neuer Mandate wie beispielsweise das Eidgenössische 2022 zeigen exemplarisch das Bedürfnis der Veranstalter für ein dezidiertes Kompetenzteam wie die neu geschaffene Einheit Sponsoring/Events. Goldbach Publishing wird eng mit Marco Gasser zusammenarbeiten, mit dem Ziel das Portfolio konsequent auszubauen.»

Michi Frank, CEO Goldbach Group: «Im Namen der ganzen Geschäfsführung danke ich Marco Gasser für seinen wertvollen Einsatz seit der Gründung von 20 Minuten Advertising. Ich freue mich, mit ihm zusammen den neuen Bereich Sponsoring/Events aufzubauen und das Angebot für unsere Kunden noch attraktiver zu gestalten.»







Marc Challandes verfügt über langjährige Erfahrung im Sales Bereich, insbesondere in der Medienbranche und bei 20 Minuten. 2008 stiess er als Account Manager zur damaligen 20 Minuten-Ausgehplattform tilllate.com. Nach einem Abstecher zu Energy und dem Digital-Start-up DailyDeal kehrte Marc Challandes 2012 als Key Account Manager zu 20 Minuten zurück und wurde bald darauf zum Head of Mobile & New Business befördert.

2015 folgte der Wechsel zur neu gegründeten Abteilung Digital Advertising & Services von Tamedia, in der er als Head of Commercial Products für die Entwicklung von kommerziellen digitalen Werbeformaten verantwortlich zeichnete. Im Juli 2019 wurde Marc Challandes als Chief Revenue Oficer in die Geschäfsleitung von 20 Minuten berufen. Er hält einen Master of Advanced Studies der HWZ in Digital Business Management.

Marcel Kohler, Geschäfsführer 20 Minuten: «Marco Gasser gebührt grosser Dank für seinen unermüdlichen Einsatz für 20 Minuten. Es ist verständlich, dass er nach 20 Jahren die Chance wahrnimmt, sich zu verändern und für Goldbach die neue Event-Abteilung aufzubauen. Mit Marc Challandes übernimmt ein ausgewiesener Digitalexperte ad interim die Geschäfsleitung von 20 Minuten Advertising, der mit seinem Know-how die digitale Transformation in der Vermarktung mit vollem Elan vorantreiben wird.» (pd/lol)