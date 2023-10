Nerds Agency: Sie wollen Brücken zwischen den Generationen schlagen

Die Nerds Agency sei keine gewöhnliche Marketingagentur, schreibt das junge Unternehmen in der Medienmitteilung. Den Unterscheid mache ihre Leidenschaft für Nerd-Themen wie Gaming, Esports, Anime, Manga, Fantasy, Popkultur, Cosplay und Comics aus.

Potenzial bei Jung und Alt

Die Agentur sieht darin ein Potenzial, weil sich fast die Hälfte der 14- bis 55-Jährigen in der Schweiz sich für Gaming interessieren, 42 Prozent für Fantasy und Science-Fiction, 33 Prozent für Superhelden. «All diese Subkulturen sind miteinander verbunden sind», schreibt die Nerds Agency. So mögen Esportler mögen Games, Gamerinnen lieben Fantasy und Science-Fiction. Und wer Comics mag, mag meist auch Animes oder Games. Zudem überschneidet sich diese Superkultur noch mit Bereichen wie Fashion und Musik, was es zum grössten Kulturphänomen überhaupt macht.

«Heute visieren viele Marken eine möglichst junge Zielgruppe an und investieren viel Geld, um sie zu umgarnen. Viel Geld also für ein relativ kleines Publikum», so Christoph Glaus, Managing Partner der Nerd Agency AG. «Wir finden Kampagnen, die gleichzeitig drei Generationen ansprechen können, in vielerlei Hinsicht besser und zielführender. Nicht nur geht man mit den immer kleiner werdenden Marketingtöpfen effizienter um, sondern schlägt auch Brücken zwischen den Generationen. Batman kennt schliesslich sogar meine 82-jährige Grossmutter.»

Ein vierköpfiges Unternehmen

Das Gründerduo symbolisiert den generationenübergreifenden Brückenschlag: Alina Limacher, 22 Jahre mit IT-Background und BWL-Ausbildung, sowie Agenturerfahrung im Gepäck, daneben Christoph Glaus, 37 Jahre mit Journalismus-Background und breiter Agentur- und Corporate-Erfahrung. Gemeinsam stehen sie für das Bekenntnis, Brücken zwischen Generationen zu schlagen und Gemeinsamkeiten in den Vordergrund zu rücken, statt Unterschiede zu betonen. Unterstützt werden die beiden seit Gründung von Reto Canova, Experte für Content und Social Media und Andreas Dürler, der als Creative Director die originellen Visionen verantwortet. (pd/nil)