Hiltl: Simone Saner leitet neu das Marketing

Simone Saner hat die Verantwortung für sämtliche Marketingaktivitäten und CRM am 1. März übernommen. Zuvor war sie auf Kunden- sowie auf Agenturseite in der Kommunikation tätig. Sie verfügt über einen eidgenössischen Marketingabschluss und einen CAS in Leadership der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW, teilt Hiltl am Montag mit.

Sie übernimmt die Position von Milo Stegmann, der die Stelle der Marketingleitung die letzten knapp fünf Jahre innehatte und nach knapp zehn Jahren im Hiltl eine neue Herausforderung antreten wird. (pd/spo)