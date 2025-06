Mediaschneider Bern: So feierte die Mediaagentur ihren runden Geburtstag

Publiziert am 28.06.2025

Bei strahlendem Sonnenschein und bester Stimmung feierten am vergangenen Donnerstag rund 200 Gäste mit dem Team von Mediaschneider Bern AG das 20-jährige Jubiläum der Agentur. Der Geburtstagsanlass fand im legendären Event- und früheren Konzertlokal Stufenbau in Ittigen; eine passende Kulisse, schliesslich ist Mediaschneider Bern längst auch eine feste Grösse in der Schweizer Medien- und Werbelandschaft.

«Wenn die Chemie stimmt»

Die beiden Geschäftsleitenden, Melissa Spycher und Thorsten Winkler, zeigten sich begeistert von der zahlreich anwesenden Kundinnen und Kunden ihrer Agentur, sowie Geschäftspartnern und ehemaligen Mitarbeitenden. «Ohne euch wären wir heute nicht da, wo wir sind – und könnten nicht das tun, was wir lieben», waren sich beide in ihren Ansprachen einig. Auch Verwaltungsratsmitglied und Branchen-Urgestein Bene Abegglen fand würdigende Worte – passend zum Veranstaltungsort, einer ehemaligen Chemiefabrik: «Bei Mediaschneider Bern sieht man, was passiert, wenn die Chemie stimmt.»