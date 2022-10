von Matthias Ackeret

Emanuel Probst

CEO Jura Elektroapparate AG

«Diesen Sommer führten wir unsere Jura Global Sales Conference mit rund 450 Teilnehmenden aus 40 Ländern durch. Am Galaabend durften wir Roger Federer als Überraschungs-Stargast begrüssen. Unsere Gäste waren vollkommen aus dem Häuschen. Sie bejubelten ihn mit kaum enden wollenden stehenden Ovationen. Noch heute werde ich oft auf diesen Gänsehautmoment angesprochen. Das Beispiel zeigt, welches Charisma Roger besitzt, welche Strahlkraft von ihm ausgeht, welch enormer Sympathieträger er ist. Die Menschen vertrauen ihm. Seit 16 Jahren ist er unser Markenbotschafter und verkörpert weltweit unsere gemeinsamen Werte. Wir freuen uns, gemeinsam mit Roger in die Zukunft zu gehen.»

André Hefti

Chief Marketing Officer Member of the Management Board Switzerland Tourism

«Wenn Rogers Manager Tony Godsick in Zürich ist, meldet er sich oft bei mir. So auch diesen Frühling: diesmal für einen Kaffee am ST-Hauptsitz. Und bitte mit freiem Parkplatz. In der Schweiz Auto fahren? Eigentlich gibt's für Tony in der Schweiz nur den ÖV. Wohl wird er einen Chauffeur angeheuert haben ... Wenig später fährt ein Wagen bei uns vor – tatsächlich mit einem Fahrer für Tony: Chauffeur Roger Federer begrüsst mich herzlich. Er möchte die ST-Büros besichtigen, ‹seine Gspändli› kennenlernen.

Und so geht King Roger, als wär's das Natürlichste der Welt, von Schreibtisch zu Schreibtisch. Er begrüsst, witzelt, tauscht Komplimente aus, freut sich über die gemeinsame Arbeit. Allen am Hauptsitz wird an diesem Tag bewusst: Roger ist sicher Weltathlet, vor allem aber eine unfassbar authentische und lustige Persönlichkeit mit gewaltiger Ausstrahlung. Das macht Roger zum besten Botschafter für das Reiseland Schweiz. Auch weit über die Tenniskarriere hinaus.»

Ernst Tanner

Exekutiver Verwaltungsratspräsident Lindt & Sprüngli

«Seit 2009 sind wir stolz auf unseren globalen Lindt Markenbotschafters Roger Federer. Neben seiner Leidenschaft für Premium-Schokolade teilt er unsere Grundwerte wie Perfektion, Zuverlässigkeit, Kompetenz und Swissness. Im Laufe unserer langjährigen Partnerschaft hat Roger uns immer wieder auf und neben dem Platz begeistert. Bei zahlreichen emotionalen und schönen Anlässen wie Werbeauftritten, Shop-Eröffnungen, Meet and Greet Events mit Fans sowie Charity-Aktivitäten hat er unsere Marke Lindt im besten Licht präsentiert. Nicht zuletzt bei der grossartigen Eröffnung des Lindt Home of Chocolate in Kilchberg. Was Roger in seiner Karriere erreicht hat ist unvergleichlich, aber auch wie er uns alle als Mensch mit seiner Sympathie und Bodenständigkeit berührt hat, ist kaum ein zweites Mal auf dieser Welt zu finden. Wie Lindt & Sprüngli ist auch er einmalig – und bleibt unsere Nummer 1. Wir wünschen ihm für seine Zukunft und über seine professionelle Tenniskarriere hinaus nur das Allerbeste.»

Roman Reichelt

Global Chief Marketing Officer Credit Suisse AG

«Roger Federer ist eine Legende. Dennoch ist er ein wirklich bescheidener, uneitler und witziger Mensch. Als ich ihm erstmals beruflich begegnete, überraschte er mich damit, dass er prompt ein Interview mit mir zu meinen vorherigen Karrierestationen führte (die ihm alle bekannt waren) und er sich nach einigen meiner Mitarbeiter (deren Namen er auch präsent hatte) erkundige, die er vor Jahren an anderen Drehs kennengelernt hatte. Nicht nur dieses Gespräch, auch unsere Partnerschaft hinterliess Eindruck. Seit Geburt hat er ein Konto bei uns (darf ich sagen), seit zwölf Jahren ist er unser Markenbotschafter. Zunächst als Werbemodel genutzt, setzen wir ihn seit einiger Zeit fast nur noch für Mitarbeiterinspiration oder unbezahlbare Kundenerlebnisse ein. Denn wer mit Roger private Tennisstunden hatte und drumherum seine Geschäftspläne mit uns bespricht, hat eine intensivere Markenbindung, als jedes Plakat hätte je bewirken können.»

Patrick Bossart

Head of Marketing & Corporate Communications Mercedes-Benz Schweiz

«Geerdet, entspannt und humorvoll. So habe ich Roger Federer bei persönlichen Begegnungen immer erlebt. Ob Kameramann, Fan oder CEO eines Sponsors: Federer ist stets nahbar und interessiert. Trotz seines Superstar-Status und seiner besonderen Aura fühlt man sich in seiner Gegenwart schon nach dem ersten gewechselten Wort wohl. Das beeindruckt mich immer wieder aufs Neue. Diese einmalige Kombination von Ausnahmekönnen und Bescheidenheit macht Federer zum grossartigen Markenbotschafter – auch für Mercedes-Benz. Ich bin überzeugt, dass Rogers Stern noch lange leuchten wird, und freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit.»

Andreas Caluori

Senior Director Brand Development,

Consumer Marketing & Sponsoring Sunrise

«Roger Federer ist seit acht Jahren Sunrise-Markenbotschafter, und Sunrise hat den Vertrag mit ihm vor zwei Jahren um weitere sechs Jahre verlängert. Er ist einer der weltbesten Tennisspieler der Geschichte, verkörpert unseren Marken-Claim ‹Dream Big. Do Big› perfekt, passt hervorragend zu unseren Werten und den weiteren Sportengagements mit Swiss-Ski und Athletes Network. Roger ist für uns der Sympathieträger Nummer eins und war auch in diesem Jahr in verschiedenen Kampagnen zu sehen, zuletzt in unserer grossen Rebranding-Werbekampagne im Sommer. Jetzt, wo er nicht mehr Tennis spielt, hat er noch mehr Zeit für uns. Persönliche Momente gab es viele. Am meisten beeindrucken uns seine Offenheit, seine Nahbarkeit und seine Authentizität, die er auch als Super-Weltstar nie verloren hat.»



