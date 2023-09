Ferris Bühler: So vermarktet man das Chuchichäschtli

Chuchichäschtli, Guggigäschtli oder doch eher Schuschischäschtli? So unbekannt das Wort ausserhalb der Landesgrenze ist, so berüchtigt ist die Mundartbezeichnung für den Küchenschrank in der Schweiz. Ferris Bühler Communications demonstriert mit ihrem neuen Agenturvideo, wie kreativ und aussergewöhnlich die Agentur wirklich alles vermarkten kann. Dabei nimmt sich die Agentur selbst auf die Schippe.

Mit dem Video will Ferris Bühler Communications Storytelling und Kreativität in den Fokus rücken und ihre breite Palette an unterschiedlichen Services aufzeigen, schreibt die Agentur in einer Mitteilung.

Im Video hat sich Ferris Bühler Communications für einen originellen Hauptdarsteller entschieden – das Chuchichäschtli, ein komplizierter Mundartausdruck für einen Küchenschrank.

Klischee und Swissness

Das Video zeigt auf humorvolle Weise, dass die Agentur aus Baden selbst ein simples Chuchichäschtli vermarkten kann. «In einem Brainstorming haben wir verschiedene Objekte diskutiert, die humorvoll und ungewöhnlich für eine Vermarktung geeignet wären. Da das Chuchichäschtli nicht nur ein lustiges Klischee ist, sondern auch Swissness verkörpert, fiel die Entscheidung einstimmig», wird Agenturgründer Ferris Bühler in der Mitteilung zitiert.

Ferris Bühler Communications hat das Video von der Konzeption bis zum Schnitt selbst produziert. Die eigene Videoproduktion sei nur eine Facette einer umfangreichen Weiterentwicklung, schreibt die Agentur. Ferris Bühler Communications bietet ihren Kundinnen und Kunden ein umfassendes Angebot von PR über Marketing bis hin zu Eventorganisation und Podcast-Produktion. (pd/nil)