IAA: Speedmentoring erstmals in Basel

Publiziert am 12.05.2026

Das IAA Swiss Chapter führte sein jährliches Speedmentoring erstmals in Basel durch, im Auditorium der Helvetia Baloise. Das Format bringt Führungskräfte aus Werbeauftraggebern, Agenturen und Medienhäusern mit Berufseinsteigenden zusammen. «Die Begegnungen zwischen erfahrenen Führungspersönlichkeiten und vielversprechenden Young Talents schaffen eine Win-win-Situation, die alle Beteiligten bereichert», wird Chantal Landis, Geschäftsführerin des IAA Swiss Chapters, in einer Mitteilung zitiert.

Als Mentorinnen und Mentoren engagiert waren Ralf Brachat (Swiss Radioworld), Markus Bucheli (Helvetia Baloise Group), Gregor Eicher (Bank Cler), Silvana Imperiali (Biggie DACH & CZ), Tarkan Özküp (CH Media Mind), Nelly Riggenbach (Novartis), Natasja Sommer (Coca-Cola Company) und Alexandra Vatansever (Kreisvier Communications). Bucheli, auch IAA-Vorstandsmitglied, betont: «Unsere Zukunftsfähigkeit entsteht dort, wo wir junge Menschen fördern, Verantwortung früh übergeben und offen für ihre neuen Ideen bleiben.»

Das Organisationskomitee unter Landis sowie den Vorstandsmitgliedern Guido Trevisan (Goldbach Group) und Ismail Wicki (Weischer.Cinema) hatte das Programm auf den neuen Standort ausgeweitet. (pd/cbe)